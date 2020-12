Efter melding om nedlukning: Butikker i SlotsArkaderne holder længere åbent i dag

Flere butikker i SlotsArkaderne holder onsdag aften længere åbent.

Det skriver SlotsArkaderne på sin Facebook-side klokken 18.25.

Meldingen kom kort tid efter, at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fortalte, at blandt andet storcentre skal lukke allerede fra i morgen torsdag for at mindske spredningen af corona-virus.

"Der er flere af vores butikker som holder længere åbent i dag, så I kan nå at shoppe de sidste julegaver," skiver SlotsArkaderne på sin Facebook-side.

Hillerød Posten har talt med Christina Nymand Nielsen fra Danske Shoppingcentre, der ejer SlotsArkaderne, og hun kan godt forstå, at mange af butikkerne har besluttet sig for at holde længere åbent.

"Der er mange butikker, der lider rigtig meget i forvejen, og de vil selvfølgelig gerne have solgt de sidste julevarer, inden de skal lukke i morgen. Det vil vi ikke stå i vejen for," siger Christina Nymand Nielsen, der synes, det er forsvarligt, at butikkerne holder længere åbent.

"Vi synes selv, at vi har gjort alt, hvad vi kan, for at gøre det forsvarligt og trygt at handle i SlotsArkaderne, og hvis der skulle opstå køer, så er det selvfølgelig noget vores vagter håndterer. Personalet i butikkerne har også fuldstændig styr på reglerne, så jeg synes, det er forsvarligt, at de holder længere åbent i aften," tilføjer hun.

Christina Nymand Nielsen kan ikke svare på, hvilke butikker der holder længere åbent - eller hvor længe de holder åbent.