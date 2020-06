New Note Festival 2020 er aflyst. Foto: Kim Rasmussen

Efter mange overvejelser: Sommerens festival er aflyst

Hillerød - 09. juni 2020 kl. 12:08 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i 15 år, vil de gule t-shirts, som de frivillige fra New Note Festival er kendt for at bære, ikke dominere bybilledet den første uge i august.

New Note Festival, der skulle have fejret deres 15-års jubilæum i år, er nemlig aflyst.

Styregruppen bag festivalen har tøvet med at lade coronakrisen sætte en endelig stopper for dette års festival, men nu kunne de ikke trække den længere, og tirsdag formiddag blev det altså offentliggjort, at festivalen er endeligt aflyst. Det skriver arrangørerne på festivalens Facebook-side.

Og de lægger ikke skjul på, at de ærgrer sig over aflysningen.

- Det sidste års tid har vi knoklet og svedt for at gøre New Notes 15-års jubilæum til noget helt særligt, og hvis vi selv skal sige det - så er vi sikre på, at det havde lykkes! Derfor har vi de sidste 3 måneder håbet og bedt til, at vi alligevel skulle få lov til at invitere jer inden for, så vi sammen kunne male sommeren gul. Men bag håbet voksede tvivlen dog, og vi måtte i sidste ende erkende, at det efter omstændighederne ikke kunne lade sig gøre i år, skriver festivalen, som oplyser, at de allerede nu er igang med at planlægge næste års festival.

- Når vi om et par dage er på den anden side af følelsesrutchebanen, begynder vi at se fremad. For i 2021 lover vi jer, at vi får den fest vi i ikke fik i år. I 2021 er det nemlig kun limefrugt der skal i Corona, fremgår det af opslaget.

De, der købt billetter til dette års festival, vil modtage en mail, hvor det fremgår, at de kan vælge mellem at få billetten ombyttet til en billet til næste års festival eller at få refunderet deres billet.