Efter kritik af honorar: Vandbestyrelse mødt med mistillid

Frederiksborg Amts Avis skrev 7. marts om kritikken af bestyrelsen og formanden for Gørløse Vandværk I/S.

21. marts 2018

Af Janne Mulvad

Af Janne Mulvad

Gørløse Vandværk skal efter alt at dømme have en ny bestyrelse. Vandværkets ordinære generalforsamling tirsdag aften blev afbrudt i utide, da der blev udtrykt mistillid til den bestyrelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bestyrelsen fortsætter nu som interim-bestyrelse frem til en ekstraordinær generalforsamling 17. april, hvor der formentligt vil blive valgt en ny bestyrelse. Frem til da vil en autoriseret revisor gennemgå de sidste års regnskaber.

- Jeg ønskede ikke denne situation. Bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. Men jeg kunne ikke klare mere, sagde bestyrelsesmedlem Thorkil Ambrosen efter mødet. Han rejste inden generalforsamlingen kritik af, at formand og bestyrelse siden 2013 har givet sig selv honorar, mod vandværkets vedtægter.

Den kritik fik tirsdag aften mange til at finde vej til Gørløse Forsamlingshus, hvor der måtte findes flere stole og mingeleres flere borde ind i forsamlingshusets lille mødelokale, hvor generalforsamlingen fandt sted. Nærved 40 medlemmer af vandværket var mødt op for at deltage.

Formand Bent Andersen fremlagde sin beretning, og fortsatte med en undskyldning til interessenterne.

- Jeg har begået en fejl. Det undskylder jeg for. Jeg har modtaget et honorar på 2500 kroner om måneden, der ikke har været godkendt af generalforsamlingen, men vedtaget af en enig bestyrelse. Men det har været fremlagt på generalforsamlingen hvert år, og efterfølgende har generalforsamlingen godkendt mig som formand, sagde han.

Efter formandens beretning tog Thorkil Ambrosen ordet.

- Jeg kan ikke godkende formandens beretning. Og jeg vil have lov at udtrykke min kraftigste mistillid til den siddende bestyrelse, sagde han og fortsatte:

- Bestyrelsen har bevidst handlet i strid med vedtægterne. Siden 2013 har bestyrelsen vidst, at honoraret var i strid med vedtægterne, sagde han og nævnte, at ikke kun formanden, men også kassér Frank Christensen har fået et honorar, et beløb som er udbetalt som en del af lønnen til forretningsføreren, Ditte Jakobsen, som er hans kone.

- På et bestyrelsesmøde kom det frem, at Frank også har modtaget honorar, nemlig 2000 kroner om måneden. Han siger, at han ikke får det, men det er fordi de 2000 kroner udbetales til Ditte, oven i de 8000 kroner hun får om måneden for at føre regnskab. Den usikkerhed vil jeg gerne have afklaret, og jeg vil foreslå, at en statsautoriseret revisor ser på bilag fra 2016 og 2017 og finder ud af, hvem der har fået hvad, sagde Thorkil Ambrosen og fortsatte:

- Jeg kan af samme grunde ikke underskrive det årsregnskab, der ligger. Jeg er nødt til at sige, at det er ulovligt, og nu skal vi have et stop, sagde han.

Fra flere steder i salen blev udtrykt kritik af bestyrelsens brug af vandværkets penge.

- Det har stået på i 5 år, uden at I har haft lov til det. Det drejer sig om 800.000 kroner, viser mit regnestykke. Bestyrelsen må love, at de penge betales tilbage til vandværket, lød det fra en tilhører.

- Det er ikke en lille fejl, der er begået. I har modtaget honorar i fem år, selv om I vidste, at det skulle vedtages af generalforsamlingen. Og 8000 kroner om måneden for at føre regnskab i en frivillig forening - det har jeg svært ved at anerkende. At et bestyrelsesmedlem rejser sig op og siger de her ting - det er jo katastrofalt, sagde Ann Nielsen.

- Det lyder som om, der er udbetalt penge til en person, der skulle have været udbetalt til en anden. Det lyder som socialt bedrageri. Det skal anmeldes, lød det fra salen.

- Jeg har været i bestyrelsen i mange år, men gik ud i 2013, da vi skulle vedtage løn til formanden. Der lovede i mig, at I ville fremlægge det på generalforsamlingen. Men det gjorde I ikke, og derfor gik jeg ud af bestyrelsen. I har allesammen vidst i fem år, at I fik honorar, sagde Mogens Jacobsen.

- Der er nogen, der har tildelt sig et honorar, de ikke har ret til. Det er bedrageri overfor selskabet. Det er sagens kerne, lød den sidste kommentar, inden dirigenten Dres Hansen satte en endelig stopper for mødet.

- Jeg fornemmer når en lort lugter. Kan I godkendte formandens beretning, spurgte han salen, og fra alle hjørner lød nej, nej og nej, og dermed standsede Dres Hansen generalforsamlingen.