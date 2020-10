Orla Hav, erhvervsordfører for Socialdemokratiet, erkender, at erhvevslivet er ramt af store udfordringer, også selvom der er indført hjælpepakker. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Efter kritik af corona-lukketider: - Erhvervslivet skal omstille sig til nye vilkår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kritik af corona-lukketider: - Erhvervslivet skal omstille sig til nye vilkår

Fremtiden vil være præget af nye adfærdsmønstre og andre vilkår for at drive forretning, mener erhvervsordfører for S

Hillerød - 14. oktober 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Ingen bør være i tvivl om, at Folketinget og regeringen søger at afbøde virkningerne af corona-epidemien. I hvert fald ikke, hvis man spørger Orla Hav, der er erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Hillerød Posten har bedt ham forholde sig til de udfordringer, som nattelivet står overfor, og som blandt andre Kristian Blak, der er indehaver af kæden The Old Irish Pub, rejser i artiklen 'Hillerøds natteliv bløder: "Det er en ren underskudsforretning at holde åbent"'.

"Desværre trækker epidemien ud og ændrer vores adfærd, hvilket udfordrer erhvervslivet. Kompensationsordningerne har været målrettet til at afbøde de akutte virkninger af forholdsreglerne i forhold til coronaen," skriver ordføreren i et skriftligt svar til avisen. Her henviser han til Kristian Blaks kritik af den hjælp, som nattelivet har fået, siden pandemien brød ud, og som han beskriver som et svigt, der med tiden lægger branchen helt ned.

"Det her handler kun om politik og ikke om andet. De har taget vores rettigheder - det gjorde de allerede, da Danmark lukkede ned i foråret. Den her branche dør af de her tiltag, men det tror jeg egentlig også er ok for politikerne," lyder hans kritik.

7-Eleven er detailhandel I artiklen kritiserer Kristian Blak desuden politikerne for at forskelsbehandle virksomheder i branchen. Han mener blandt andet, at det er forrykt, at 7-Eleven, som han betegner som Danmarks største restaurationsvirksomhed, må holde åbent, når de hver dag tiltrækker lange køer - der i hans øjne potentielt kan sprede smitten i mindst ligeså stort omfang som nattelivet. Til det svarer Orla Hav:

"Ordningerne har været tilpasset efter de forskellige segmenter i erhvervslivet. 7-Eleven er rubriceret som detailhandel, og restauranter er under en anden kategori. Hvis påstandene om, at 7-Eleven mere har karakter af en restaurant, så bør det naturligvis vurderes om kategorierne passer til virkeligheden," skriver han.

Ifølge S-ordføreren skal samfundet være klar på, at de nye tiltag er kommet for at blive langt ud i fremtiden.

"De ændringer, vi ved myndighedernes påbud og ved egne forandringer gør, vil være vilkårene for fremtidig business, og det skal vi omstille samfund og erhverv til. Dansk erhvervsliv er kompetent og har ved andre lejligheder demonstreret stor evne til at tilpasse sine aktiviteter til markedet. Det er jeg overbevist om, også vil være tilfældet i den nuværende situation," afslutter han.