Hjemmeplejens nye biler har fået tre stjerner af Euro NCAP. Det er slet ikke nok, mener byrådsmedlem Thomas Elong fra Venstre.

Efter kritik: Direktør er helt tryg ved nye elbiler til hjemmeplejen

Kommunal direktør mener, at hjemmeplejens medarbejdere trygt kan sætte sig ind i deres nye biler

Hillerød - 02. oktober 2020 kl. 14:54 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Lars Mørk, der er direktør for økonomi og teknik i Hillerød Kommune, er helt tryg ved at sende hjemmeplejens medarbejdere ud på vejene i de 18 nye elbiler, som kommunen lige har leaset.

Byrådsmedlem Thomas Elong fra Venstre undrer sig over, at kommunen har leaset de 18 biler, der er af mærket VW e-Up. Bilen har nemlig kun fået tre ud af fem mulige sikkerhedsstjerner af testorganisationen Euro NCAP.

"Det, synes jeg, er simpelthen ikke godt nok. Jeg synes, det er er en rigtig god ide, at Hillerød Kommune går den miljørigtige vej og leaser elbiler, og det kan jeg som udgangspunkt kun støtte op om, men det skal altså ikke være på bekostning af medarbejdernes sikkerhed," siger Thomas Elong til Hillerød Posten.

Hillerød Posten har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Thomas Elong fra borgmester Kirsten Jensen (S), men hun havde ikke tid til at svare fredag.

Et fornuftigt niveau Til gengæld har vi modtaget et skriftligt svar fra Thomas Mørk, der altså er direktør for økonomi og teknik i kommunen.

"Kommunen har vurderet, at tre stjerner er et fornuftigt niveau til en hjemmeplejebil på en skala på 0-5 stjerner i forhold til de biler, der findes på markedet i det segment. Så vi mener ikke, at der er grund til, at vores medarbejdere skal være nervøse," skriver han i svaret.

Han oplyser endvidere, at kommunen har stillet en række mindstekrav til bilerne. Og dem opfylder de 18 nye elbiler.

"Det er vores vurdering, at vi har stillet de krav, der sædvanligvis stilles til en hjemmeplejebil. Da kommunen lavede udbudsmaterialet, valgte vi at stille krav til minimum tre stjerner i EURO NCAP, da bilerne primært skal bruges til bykørsel kombineret med, at vi ønskede en konkurrencedygtig pris. VW e-Up havde fem stjerner i EURO NCAP indtil 2019, hvor den faldt til tre stjerner, da man fjernede city emergency brake og valgte lane assist i stedet for. Denne ene feature er én stjerne i sig selv i forhold til den nye NCAP-måling," skriver Lars Mørk videre i mailen.

Helårsdæk Thomas Elong undrer sig også over, at der er helårsdæk - og ikke sæsondæk - på de 18 nye biler til hjemme- og sygeplejen.

"Jeg ved, at organisationer som FDM anbefaler, at man bruger sæsondæk, så jeg kan ikke forstå, at der er blevet sat helårsdæk på. Men dem kan man heldigvis hurtigt få skiftet, og det vil jeg da anbefale, at vi får gjort så hurtigt som muligt," siger venstre-politikeren.

Men det skal han ikke sætte næsen op efter.

"De 18 benzinbiler, som de (de 18 nye elbiler, red.) erstatter, kørte også på helårsdæk. I forbindelse med udbudsprocessen har der været en tæt dialog internt i kommunen angående dette, hvor fordelen ved helårsdæk contra sommer/vinterdæk blev vurderet. Hvis vores behov skulle ændre sig, vil vi forholde os konkret til det," skriver Lars Mørk.

Ifølge FDM har VW sparet vigtigt sikkerhedsudstyr væk på den populære mikrobil Up.

"De tre stjerner er ikke ensbetydende med, at FDM direkte fraråder dem. Men omvendt er det heller ikke biler, vi vil anbefale," skriver FDM på sin hjemmeside.

