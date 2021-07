Send til din ven. X Artiklen: Efter intern uro: Tennisklub har fået ny formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter intern uro: Tennisklub har fået ny formand

Det har været et turbulent år for tennisklubben, der har fået ny formand

Hillerød - 03. juli 2021 kl. 08:00 Kontakt redaktionen

Ina Lund Larsen står i spidsen for en næsten helt ny bestyrelse i Hillerød Tennis- og Padelklub, der går efter mere åbenhed og øget kommunikation.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

En forbedret kommunikation via Facebook og hjemmeside samt en mere tilgængelig bestyrelse. Det er to af de redskaber, som den nye ledelse af Hillerød Tennis- og Padelklub agter at skrue op for.

Det fortæller Ina Lund Larsen, der er ny formand efter Tine Westh, der gik af på generalforsamlingen. 72 fremmødte medlemmer valgte at sammensætte en næsten helt ny bestyrelse på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen så tilbage på et turbulent år, hvilket ikke kun skyldtes corona-nedlukning med tabte indtægter til følge, men også intern uro på ledelsesplan, står der i pressemeddelelsen.

De nye padelbaner fra 2019 havde fortsat medvirket til at skaffe klubben mange nye medlemmer, i april var der 726 af slagsen imod 518 et år tidligere.

Men regnskabet for 2020 viste et underskud på 134.623 kroner, hvilket blandt andet udløste en mindre forhøjelse af kontingentet.

"Nu kigger vi fremad," siger Ina Lund Larsen.

Den nye formand har allerede iværksat en række workshops. I første omgang for at medarbejdere og bestyrelse lærer hinanden at kende med henblik på at få et fælles værdigrundlag til at understøtte kulturen i klubben.

"Bestyrelsen er til for at sikre, at vi kan tilbyde medlemmerne de rigtige udbud i samarbejde med den nye sportschef, der snart ansættes. Derfor er det vigtigt at medlemmerne ved, hvem vi er, og nemt kan komme med ris, ros, gode ideer eller komme i gang med at deltage i udvalg inden for det. de brænder for. Derfor vil bestyrelsen et par gange om året holde 'kom og mød din bestyrelse', gerne kombineret med sociale aktiviteter," fortæller Ina Lund Larsen.

Den nye bestyrelse i Hillerød Tennis- og Padelklub består nu - udover formand Ina Lund Larsen - af Per Kristensen (næstformand), Janne Theilgaard (kasserer), Sanja Saric, Daniel Lindblad Nissen, Per Vikkelsøe og Sissel Thronsen. Suppleant er Christian Risager.

nici

