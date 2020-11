Bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V), forventer, at den nye direktør for Hillerød Forsyning får en lavere løn, end hvad den netop fyrede Søren Støvring har fået.

Efter fyring: Ny forsyningsdirektør skal have mindre i løn

Et flertal i bestyrelsen vedtog torsdag, at den hidtige mand på posten, Søren Støvring, skulle fyres, og forud for endnu et møde fredag eftermiddag, fortalte bestyrelsesformand Klaus Markussen (V) til Frederiksborg Amts Avis, at han mener, lønniveauet skal sænkes.

