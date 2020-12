Søren Støvring, der står forrest i billedet, blev for en måneds tid siden fyret som administrerende direktør i Hillerød Forsyning. Han ønsker, at hans fratrædelsesaftale med forsyningen holdes fortrolig, og derfor vides det ikke, om aftalen indeholder en økonomisk fratrædelsesgodtgørelse udover den, han allerede er sikret i sin kontrakt. Foto: Allan Nørregaard

Efter fyring: Aftale holdes hemmelig

Derudover fik Søren Støvring i 2017 et tillæg til sin direktørkontrakt. Den fastsætter, at han får en måneds løn per års anciennitet siden januar 2017. Det bringer direktørens fratrædelsesgodtgørelse op på mellem fire og fem måneders løn uden pension afhængigt af, hvor længe fratrædelsen løber. Søren Støvring tjener i år 124.000 kroner om måneden uden pension, hvilket kan bringe fratrædelsesgodtgørelsen op på over 600.000 kroner.

For en måneds tid siden blev administrerende direktør for Hillerød Forsyning, Søren Støvring, fyret. Med sig får han fuld løn i sin 12 måneder lange opsigelsesperiode. Lønnen får han også, hvis han fritstilles, hvilket han ikke er blevet.

