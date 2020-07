Efter fund af 160 kilo hash: Får straksdom på to år

En 57-årig mand blev lørdag idømt en straksdom på to år og tre måneders fængsel for ulovlig besiddelse af 160 kilo hash.

Efterforskningsleder Allan Lørup siger til Ekstra Bladet, at det mere eller mindre var et tilfælde, at politiet fandt den store mængde hash, og han ønsker ikke at uddybe, i hvilken forbindelse politiet befandt sig på adressen i Hillerød.