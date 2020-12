Foto: Nordsjællands Hospital

Send til din ven. X Artiklen: Efter covid-vaccine: Jeg er den gladeste sygeplejeske på Nordsjællands Hospital lige nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter covid-vaccine: Jeg er den gladeste sygeplejeske på Nordsjællands Hospital lige nu

Hillerød - 27. december 2020 kl. 13:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

På Nordsjællands Hospital er man søndag i fuld gang med at vaccinere op til 200 medarbejdere. En af de første der fik vaccinen er akutsygeplejeske Dinah Andersen, som arbejder på hospitalets akutmodtagelse, og for hende er det blevet en rigtig god dag.

- Vi var ikke helt forberedt på, at vaccinerne kom i dag, så det var lidt en surprise. Og jeg er en gladeste sygeplejeske på Nordsjællands Hospital lige nu, siger hun.

- Som frontpersonale på akutmodtagelsen står vi dagligt og modtager patienter med og uden covid. Og vi ved aldrig, hvornår de er smittede. Den utryghed har vi levet med de sidste 11 måneder, og det bliver lidt lettere nu. Der bliver passet på os nu, siger hun.

Og det handler ikke kun om at være bange for selv at blive syg.

- Det er jo os, der står med dem, der er syge, og har brug for vores hænder, siger hun, som er lettet over at kunne se frem mod en mere rolig tid på hospitalet.

- Nu er vi nået et skridt videre. Et stort skridt. Det er en kæmpe sejr, at vi nu bliver passet på og beskyttet. Vi skal jo stadig bære masker og mundbind og visir, holde afstand og god hygiejne, men trygheden ved, at vi nu bliver beskyttet betyder meget. Det følelse jeg har lige nu, er nok ubeskrivelig, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig til resten af Danmark også kan få den her vaccine. Det er simpelthen så dejligt, at vi kan komme videre på normal vis.

Siden corona kom til Danmark i marts er Dinah Andersen flere gange blevet sendt hjem for at blive testet og gå i isolation, fordi hun har været i kontakt med en covid-smittet.

- Alle kollegerne har prøvet at være hjemsendt i kortere eller længere perioder. Og det man at blive ringet op og få at vide, at man kan være smittet, og skal hjemsendes, det er en stressende omgang. Den ene gang flyttede jeg hjemmefra og boede i et sommerhus. Sidste gang tog jeg bare hjem. Men det er en stor belastning og frustration hver gang. Og så møder man glad på arbejde igen mandag efter man har en negativ test, siger hun, som også kan mærke, at mange af kollegerne har været væk.

- Vi har været godt og grundigt underdrejet ind imellen. Vi er jo også indkaldt til at tage merarbejde her i julen og nytåret, siger hun.