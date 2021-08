Send til din ven. X Artiklen: Efter corona-sommer: Den Lille Færge er flyvende igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter corona-sommer: Den Lille Færge er flyvende igen

Passagerne er tilbage på Den Lille Færge efter en lidt tam corona-sæson sidste sommer

Hillerød - 13. august 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det går godt for Den Lille Færge, der siden 1952 har sejlet lokale borgere og turister rundt på Slotssøen i sommerhalvåret. Sidste år var ellers lidt af en nedtur for den populære færge, der i lange perioder lå stille og oplevede en halvering i omsætningen på grund af corona-pandemien.

Men i takt med at der er kommet bedre styr på pandemien, er passagerne også begyndt at vende tilbage igen.

Og det er endda i stor stil, fortæller Niels Baggesen, der er bestyrende reder i Partrederiet Slotssøen.

"Det er gået rigtig godt i år. Jeg synes, at vi har haft en fin omsætning, det er jo det, vi kan måle det på, og jeg synes virkelig, at vi har haft travlt," siger han. Og det er på trods af, at færgen aldrig er fyldt helt op, når den lægger fra kaj.

"Vi har besluttet os for, at vi kun tager 25 passagerer med om bord på hver tur, selvom færgen er godkendt til 30 passagerer. Vi synes, der skal være god plads mellem folk, og det lader også til, at det er noget, passagerne sætter pris på," siger han.

Flest danskere Niels Baggesen har ikke tal på, hvor mange, der har sejlet med Den Lille Færge denne sommer, men hans mavefornemmelse siger ham, at der er tale om mindst ligeså mange som på en normal sommer - altså før coronaen gjorde sit indtog.

"Vi har armene oppe over hovedet. Det går meget bedre end sidste år. Jeg tror, at folk trænger til at komme ud og opleve noget," siger han.

Mens antallet af passagerer altså er tilbage til det normale, så har sammensætningen af passagerer i år været lidt anderledes end normalt.

Mette Jacobsen, der kommer fra Græsted, var i sidste uge en tur i Hillerød med sin 3-årige søn Mikkel - og der blev tid til en sponstan sejltur med Den Lille Færge. "Det var faktisk ikke planlagt, at vi skulle ud at sejle med Den Lille Færge, men jeg ved jo, at den sejler her, og så skulle vi lige se, om der var plads til os - og det var der heldigvis," fortæller Mette Jacobsen. "Det var rigtig hyggeligt og dejligt inspirerende, og samtidig får man noget viden og historie om slottet med på vejen," tilføjer Mette, der har sejlet med Den Lille Færge et par gange før, mens det var sønnikes første tur med færgen.

"Vi sejler faktisk mest med danskere. Jeg tror, der er mange danskere, der holder ferie herhjemme i år. De udenlandske turister lader vente lidt på sig, men vi har da også både franske, tyske og svenske turister med om bord en gang imellem," siger han.

Færgen har blandt andet fået et højttaler-anlæg, så passagerne bedre kan høre de anekdoter og historier, som skipperne fortæller undervejs. Foto: Martin Warming

Højttalere og koncerter Selvom man som bekendt ikke skal ændre alt for meget på noget, der allerede er en succes, så er der faktisk sket lidt nyt på Den Lille Færge denne sommer.

Færgen har blandt andet fået installeret et højttaler-system, så passagerne bedre kan høre de små anekdoter og historier, som skipperne fortæller undervejs på sejlturen, og så har der været afholdt mini-koncerter på færgen.

Tidligere på sommeren var der nemlig premiere på det nye koncept 'Ud med musikken', som den tidligere leder af Klaverfabrikken og musiker Jens Jepsen har taget initiativ til i samarbejde med Klaverfabrikken, Visit Nordsjælland og Den Lille Færge.

"Det har været en bragende succes. Der har været syv koncerter i alt, og med undtagelse af en enkelt har der været udsolgt," siger Niels Baggesen, der håber, at koncerterne vender tilbage næste sommer.

Pia Emtkjær, der kommer fra Hundested, havde i sidste uge sin niece, Julie på fire år fra Frederiksværk, med om bord på Den Lille Færge. "Det er første gang, vi sejler med færgen. Jeg vidste faktisk slet ikke, at der sejlede en færge på Slotssøen," fortæller Pia, der egentlig var i Hillerød med sin niece for at gå på skattejagt i SlotsArkaderne. "Men så kom vi tilfældigvis forbi Torvet og så Den Lille Færge, og det var en rigtig hyggelig tur. Normalt går man jo bare en tur rundt på stien, men det var sjovt og spændende at komme så tæt på slottet med færgen," siger Pia Emtkjær.

"Det er i hvert fald vores ønske, og det håber jeg også, at Jens Jepsen er med på. Folk har i hvert fald været rigtig glade for tiltaget," siger han.

Selvom Den Lille Færge har sejlet Slotssøen tynd siden 1952, så er den stadig en stor succes, og den er efterhånden blevet lidt af et vartegn for Hillerød.

Men hvad er det, der gør, at det lille skib stadig er så populært blandt både lokale borgere og turister?

"Det er bare en rigtig hyggetur. Færgen er jo en gammel model efterhånden, og det hele er lidt gammeldags, og det, tror jeg, kan folk godt lide. Alle skipperne er frivillige, og de får ikke en krone for det. De er her primært for at hygge sig, og det tror jeg, at passagerne kan mærke. Deres gode humør smitter og giver en rigtig god stemning om bord," lyder det fra Niels Baggesen.

Passagerne er heldigvis vendt tilbage til Den Lille Færge igen, fortæller bestyrende reder Niels Baggesen. Foto: Martin Warming

Deler ud af overskud Selvom Partrederiet Slotssøen er et nonprofit-selskab, så er det alligevel sjovest, når der er overskud på kontoen, siger Niels Baggesen.

"Færgen skal jo vedligeholdes. Den får en ordentlig tur hver vinter, og vi sparer ikke på vedligeholdelsesbudgettet, hvis der er noget, der skal laves. Det handler ikke kun om, at færgen skal tage sig godt ud, når den sejler rundt på søen, men også om sikkerhed. Derudover så er vi jo rigtig glade for at dele ud af vores overskud og støtte forskellige formål. Vi støtter blandt andet Jazz i Rosenhaven, og vi har også støttet skøjtebanen på Torvet. Derudover har vi støttet en række sociale hjælpeorganisationer gennem årene," siger Niels Baggesen.

Ingen kvinder? I år er der cirka 30 frivillige skippere, der på skift tager vagterne på Den Lille Færge, der sejler alle ugens syv dage. Blandt de 30 skippere er der dog ikke én eneste kvinde, og det undrer Niels Baggesen.

"Det er åbenbart noget, der mest tiltaler mænd. Vi har haft en kvindelig skipper engang for en del år siden, men hun flyttede fra byen. Hvis der skulle være nogle kvinder, der kunne have lyst til at høre mere om at være frivillig skipper, så skal de endelig henvende sig. Vi har intet ønske om, at der kun skal være mandlige skippere," understreger Niels Baggesen.

Den Lille Færge sejler i fast rutefart på Slotssøen frem til den 15. september. Båden bliver dog i vandet, og efter den 15. september vil det stadig være muligt at chartre færgen til en tur. Det koster 800 kroner at chartre færgen i en time inklusiv to skippere, og det er et tilbud, som både private, virksomheder, skoler og organisationer kan benytte sig af.

I skolernes efterårsferie i uge 42 genoptager Den Lille Færge den offentlige sejlads, og om eftermiddagen søndag den 24. oktober sejler færgen sin sidste tur i år og bliver derefter kørt i vinterhi på den gamle materielgård på Rønnevangsalle.

