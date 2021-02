Efter brutalt skuddrab på 28-årig: 41-årig forbliver bag tremmer

Den 41-årige mand, der er sigtet for drab og tredobbelt drabsforsøg på Rønbjerg Alle Hillerød den 2. januar har fået sin varetægtsfængsling forlænget med fire uger.

Her blev en 38-årig mand ved 19-tiden skudt og dræbt i en bil ud for Rønbjerg Alle 2.

Den 41-årige blev anholdt i sagen den 14. januar og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for i forening med en eller flere ukendte gerningsmænd at have deltaget i planlægningen og udførelsen af drabet på den 38-årige samt drabsforsøg på de tre andre mænd i bilen.

Ifølge sigtelsen havde de fire mænd i bilen aftalt at mødes med den 41-årige og en eller flere andre. Da de fire mænd ankom til stedet blev de beskudt af mindst 11 skud, fremgår det af fremstillingsbegæringen, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.