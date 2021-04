Efter besøg i SlotsArkaderne: Statsministeren er tryg ved genåbningen af storcentre

"Jeg er meget imponeret over det ansvar, man har taget her i centret for at leve op til alle reglerne. Og jeg oplever, at langt, langt de fleste gør, hvad de kan, for at holde smitten nede. Så jeg er tryg," sagde Mette Frederiksen.

"Når vi har at gøre med en virus, så bliver vi nødt til - for at det ikke kommer ud af kontrol - at dæmpe aktiviteten. Det har vi haft behov for at gøre. Det handler ikke om, at myndighederne ikke har haft tillid til centrene. Når de ikke har haft mulighed for at lukke op før, så er det ikke et tillidsspørgsmål i forhold til centrene, så er det fordi, vi har haft behov for at holde den samlet aktivitet nede", forklarede statsministeren.

Ser ikke regel som et problem

En af de corona-regler, der er blevet kritiseret i forbindelse med den seneste genåbning, er reglen om, at man skal bestille bord en halv time, før man skal ud at spise eller drikke en øl på et værtshus.

Den lokale værthusejer Kim Bergstrøm, der ejer Jernstangen i Hillerød, har i Hillerød Posten kaldt reglen for "knald i låget".

Men Mette Frederiksen ser ikke reglen som et stort problem.

"Der er flere ting at sige til det: Det ene er, at det stadig handler om ikke at få for meget aktivitet i gang på én gang. Og derfor er det vurderet, at en af måderne, at regulere det på, er, at man lige tager knoglen og ringer en halv time før. Så man kan sige, at det ikke handler specifikt om barerne eller restauranterne men om at holde aktiviteten nede. Og så må jeg sige for egen regning, at jeg ikke synes, at det er en kæmpestor udfordring at ringe en halv time, før man skal ud at spise. Jeg synes heller ikke, at det et er stort indgreb at skulle tage et mundbind på. Så jeg tror, at vi lige skal huske proportionerne. Rigtig store dele af Europa er ved at lukke ned og er i gang med tredje bølge. Vi er i gang med at åbne op," sagde statsministeren i forbindelse med sit besøg i SlotsArkaderne.