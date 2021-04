Se billedserie Tina Vergo kan på lørdag den 1. maj fejrer sit 40-års jubilæum som selvstændig frisør og ejer af frisørsalonen Anne & Tina på Slangerupgade. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Efter 40 år med saks og egen salon: - Det er en fest at gå på arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 40 år med saks og egen salon: - Det er en fest at gå på arbejde

Hillerød - 29. april 2021 kl. 05:04 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

På lørdag den 1. maj har Tina Vergo været i frisørbranchen i 45 år.

I 40 år har hun været selvstændig og ejet frisørsalonen Anne & Tina, der i dag ligger i Slangerupgade.

"Det har været fantastisk. Jeg elsker at være frisør, og det er en fest at gå på arbejde. Man kender jo efterhånden alle mennesker i byen," fortæller 40-års jubilaren til Hillerød Posten.

En hobby Tina Vergo og Anne Lyng Mandsen åbnede frisørsalonen Anne & Tina i 1981. Anne gik på efterløn sidste år, men Tina klipper ufortrødent videre - og hun har ikke planer om at lægge saksen fra sig lige med det samme.

"Det er jo en slags hobby, vi har. Det er lidt ligesom, hvis man er glad for at strikke, så er vi bare glade for at lave hår. Det er bare skønt at arbejde med noget, man brænder for," siger Tina Vergo.

Syv medarbejdere Anne & Tina har i dag syv medarbejdere. To af medarbejderne er elever, og lige netop eleverne bidrager med noget helt særligt, mener Tina Vergo.

"Vi har altid haft elever. Jeg elsker at have elever. De har nogle gode ideer, og de er med til at holde os skarpe og oppe på mærkerne. Derudover udvikler vi os fagligt ved at tage forskellige kurser, så vi står absolut ikke stille," lyder det fra Tina Vergo.

"hyggeligt og sjovt" Anne & Tina klipper både mænd og kvinder i alle aldersgruppper.

"Vi lægger vægt på, at det skal være dejligt, hyggeligt og sjovt at komme her. Og så skal kunderne føle sig trygge i stolen," siger Tina Vergo.

Ingen festivitas Det er på lørdag den 1. maj, at Tina Vergo kan fejre sit 40-års jubilæum som ejer af frisørsalonen Anne & Tina, men på grund af corona-restriktionerne bliver det uden den store festivitas, ligesom der heller ikke bliver afholdt en reception.