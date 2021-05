Visningen af Danmarks gruppekampe ved denne sommers EM-slutrunde skulle have været vist på Posen, men er nu rykket til Royal Stage, hvor det er nemmere at sektionsopdele folk. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: EM-storskærms-arrangementer rykkes fra Posen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EM-storskærms-arrangementer rykkes fra Posen

Det er coronarestriktionerne, der stikker en kæp i hjulet på de planlagte storskærms-arrangementer på Posen

Hillerød - 19. maj 2021 kl. 18:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Christian Eriksen med de skarpe afleveringer. Kasper Schmeichel med de afgørende redninger. Fællessang og en fadøl, der måske lige skal stilles på jorden, så der kan klappes sammen med hundredvis af andre, der kigger spændt mod storskærmen.

Det ville normalt være noget, man forbinder med det at være udenfor i sommersolen. Og det var også planen, da Hillerød Events planlagde storskærmsarrangementer til Danmarks landsholdskampe til europamesterskabet i fodbold, der begynder i juni. "Vi har gennemgået restriktionerne, og det giver ikke mening at gennemføre på Posen. Det vil være alt for omkostningstungt," siger Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events - paraplyorganisationen for frivillige foreninger i Hillerød, der skulle have stået for afviklingen af visningen af kampene, der skulle have foregået på Posen.

Han tilføjer, at der i forbindelse med sektionsopdeling, som har vist sig at være et springende punkt for udendørsarrangementer denne sommer, ville være for mange udgifter til for eksempel flere toiletter og barer. Men storskærmsarrangementer bliver det stadig til.

"Vi tænker at holde det i Royal Stage for de to første af Danmarks kampe. Her er det nemmere at opdele folk og håndtere restriktionerne," siger Carsten Larsen, der udover at være formand for Hillerød Events, er direktør i Royal Stage.

Penge til foreningslivet Som udgangspunkt bliver det kun de to ud af tre puljekampe, Danmark skal spille, der bliver vist. Det skyldes, at den tredje først går i gang klokken 21, hvilket gør det svært at leve op til kravene om at lukke for servering klokken 22 og lukke helt klokken 23.

Carsten Larsen siger, at det også skyldes, at arrangementet skal 'bæres' af at sælge øl, som ville være svært til kampen klokken 21. Det ville nemlig især være overskuddet fra ølsalg, som de frivillige foreninger, der hjælper med at stable arrangementet på benene, kunne nyde godt af:

"Det bliver stadig foreningerne, der tjener på det. Og fordi vi skal være grundigere med registrering og smitteopsporing, vil man også skulle købe billet".

Carsten Larsen understreger, at selvom arrangementet er gået fra at være gratis til nu med al sandsynlighed at koste penge, vil beløbet, som en billet koster, være symbolsk.

"Det bliver ikke gratis, men det bliver heller ikke dyrt. Det kan også være, vi kan lave en løsning, der hedder, at en billet koster svarende til den første øl," siger han.

Der arbejdes på, at der vil blive sat billetter til salg sidst på ugen. Carsten Larsen skønner, at der ud af de 26 foreninger under Hillerød Events vil være 12, der bliver en del af arrangementerne. Den politiske aftale, der faldt på plads natten til tirsdag, åbner op for storskærmsarrangementer i København, men ændrer ikke på noget i Hillerød.

relaterede artikler

Lokale byfester satser på at gennemføre - men én er allerede blevet aflyst 27. marts 2021 kl. 05:00

Ølstrid om fodboldfest på Posen 17. februar 2020 kl. 04:03