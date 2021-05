Udstillingen Legends Tour kommer til Hillerød i næste uge som optakt til de storskærmsarrangementer, der kommer på Posen i forbindelse med sommerens EM-slutrunde. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

EM-feberen rammer Hillerød i næste uge

EM-museum kommer til Hillerød som optakt til storskærmsarrangementerne på Posen

Hillerød - 07. maj 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

EM-slutrunden i fodbold står for døren, og det markerer DBU og EURO 2020 med at sende et mobilt EM-museum en tur rundt i Danmark.

Og i næste uge er turen kommet til Hillerød. Det er Hillerød Kommune og Hillerød Events, der har arbejdet for at få Legends Tour til Hillerød, og fra mandag til onsdag i næste uge kan man opleve det mobile EM-museum på Torvet.

Her kan man genopleve triumfen fra 1992 og hele Danmarks EM-historie frem til EURO 2020. Det sker med udgangspunkt i danskernes egne historier og materialer. Gæsterne kan også selv komme med deres anekdoter og oplevelser fra den sommer, hvor hele Danmark eksploderede i fodboldfest og fællesskabsfølelse, da Faxe "ramte den lige i røven".

EM på storskærm Legends Tour er også en slags opvarmning til de lokale storskærms-arrangementer, som Hillerød Events arbejder på at stable på benene. Detaljerne er dog ikke helt på plads endnu, men det er planen, at alle EM-kampe skal vises på storskærm på Posen, fortæller Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events.

"Vi har stadig en masse spørgsmål. Det er blevet meldt ud, at vi må være 2.000, men det skal være i sektioner af 200, og vi skal lige finde ud af, hvad det betyder," siger Carsten Larsen.

Der bliver gratis adgang til storskærmsarrangementerne på Posen, hvor det også vil være muligt at købe både vådt og tørt.

Se trofæet fra '92 I det mobile EM-museum, der altså kan opleves på Torvet i næste uge, kan man blandt andet se EM-trofæet, trøjer, handsker og andre historiske elementer fra slutrunden i 1992, som Danmark som bekendt vandt.

Udover at få muligheden for at (gen)opleve Danmarks EM-historie, vil det også være muligt at deltage i en konkurrence, hvor man skal tippe en 13'er. Med udgangspunkt i udstillingen skal man svare rigtigt på 13 spørgsmål, som man kan finde svarende på i den mobile udstillingsvogn. Der vil være fodboldpræmier til udvalgte, heldige vindere.

Udstillingen åbner på mandag klokken 12, og der vil blandt andet komme repræsentanter fra fodboldens verden.

EM-slutrunden starter fredag den 11. juni, og Danmark spiller sine tre indledende kampe den 12., 17. og 21. juni mod henholdsvis Finland, Belgien og Rusland. Alle tre kampe spilles i Parken i København.

