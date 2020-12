Her ses medlemmerne af Roundtable 130 Frederiksborg ved en sammenkomst, inden corona-restriktioner lukkede logens møder ned. Privatfoto

Auktion er blevet kæmpe succes: Det startede med 10 juletræer

Hillerød - 16. december 2020 kl. 10:30 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

For 2,5 uge side oprettede medlemmer af netværket Roundtable 130 Frederiksborg en Facebookside, hvor der blev bortauktioneret 10 juletræer. Siden er Facebooksiden og antallet af auktioner vokset, og nu er der indsamlet over 150.000 kroner, der skal gå til julegaver til børn i udsatte familier.

- Vi havde talt om, at hvis vi kunne få 100.000 kroner ind til at hjælpe familier, der ikke har økonomi til at holde en jul som os andre, så ville det være vildt. Men da vi pludselig efter den 7.-8. december havde passeret 120.000 kroner, så stak det af. Det har været en kæmpe succes. Vi håber at nå 200.000 kroner, så vi kan hjælpe 400 børn med at få en julegave, fortæller Erling Jensen, der er formand for Roundtable 130 Frederiksborg.

Startede som en dyst På facebooksiden Julehjælp Hillerød - Ved Round Table Frederiksborg er der hver dag flere auktioner med varer og ydelser, som medlemmernes netværk og de lokale virksomheder har doneret til den gode sag. Auktionerne slutter samme aften, og sponsorer matcher det beløb, som tingene bliver solgt for. Alle kan byde, det gøres i kommentarfeltet under hver auktion.

Men det var faktisk mere eller mindre tilfældigt, at netværket lavede en auktion på Facebook.

- Ideen opstod lørdag lige inden 1. søndag i advent. Inden da havde vi talt om, at vi gerne ville lave en donation, og alt det her med corona har gjort, at vi har været lukket ned i logen. Vi er 20 medlemmer, og vi har derfor været delt op i tre grupper. Så fandt jeg på en lille venskabelig dyst, hvor hver gruppe fik 1500 kroner, og så skulle de få dem til at yngle. En af grupperne var så skarpe og fandt på en juleaktion. De købte 10 juletræer og oprettede Facebooksiden. Og så gik det stærkt, fortæller Erling Jensen.

I løbet af ugerne er Facebooksiden vokset og har nu over 600 personer, der »synes godt om« siden. Hver dag er der flere auktioner på siden, og interessen både for at donere og købe de bortauktionerede ting har været stor.

Gentages til næste år Der er indgået samarbejde med Mødrehjælpen Hillerød, Foreningen Far, Manderådet og godfar.dk om at finde familier, hvor behov for hjælp er tilstede, og ansøgningerne vælter ind. Derfor bliver auktionen gentaget til næste år, lover Erling Jensen.

- Vi sidder med en kæmpe glæde og stolthed. Vi havde slet ikke set det komme. Det, der var en sjov tanke om en dyst, det har bare taget fat. Vi gentager det igen til næste år, hvor vi så starter omkring september, så vi har bedre tid til at planlægge det.

Auktionerne stopper på søndag den 20. december.