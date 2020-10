'Druk' i Slotsbio

Fra torsdag 8. oktober er det Café Slotsbios tur til at vise den danske film 'Druk', som Thomas Vinterberg har instrueret.

Den handler om fire gymnasielærere, som kaster sig ud i et eksperiment med at opretholde en konstant alkoholpåvirkning i hverdagen.

'Tysktimen'

Som anden film fortsætter 'Tysktimen', og biografen viser søndag 11. oktober om eftermiddagen det islandske drama 'Mælkekrigen' om en enke, som driver et gældsplaget mælkelandbrug i en øde dal og beslutter sig for at tage kampen op mod de korrupte og magtfulde kræfter, der jævnligt truer hende og andre gårde i området.