10. klasseskolen får alligevel lov at blive, hvor den er, efter Børne- og Undervisningsministeriet har sendt Hillerød Kommunes planer om at lade Unord overtage tilbuddet til jorden. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Dropper at lukke 10. klasseskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dropper at lukke 10. klasseskolen

Hillerød - 14. august 2020 kl. 10:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10. klasseskolen bliver, hvor den er. Det står klart, efter Hillerød Kommune har fundet ud af, at det slet ikke kan lade sig gøre at lukke kommunens 10. klasseskole og lade Unord overtage tilbuddet.

- Vi troede, det var en mulighed, men det viste sig ikke at være det, så det må vi tage bestik af, og vi trækker nu forslaget tilbage, siger Peter Frederiksen (V), formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Før sommerferien vedtog et flertal i byrådet bestående af S, V, K, RV og løsgænger Peter Lennø ellers at arbejde videre med forslaget om at lade uddannelsesinstitutionen Unord overtage kommunens 10. klassetilbud, men Børne- og Undervisningsministeriet har sendt de planer til jorden med et brag. Ministeriet har nemlig sendt Hillerød Kommune et notat, hvori der står, at kommunen har pligt til at tilbyde et kommunalt 10. klassetilbud. Enten et tilbud, som kommunen selv driver, eller ved at henvise elever til en anden kommunes 10. klassetilbud.

Flertallets planer om at lade Unord overtage kommunens 10. klasseskole nåede da også at møde en del kritik fra både elever, forældre og lærere, men de overvejelser er altså nu ikke længere relevante.

- Vi synes faktisk selv, at det tilbud, vi havde fået stablet på benene sammen med erhvervsskolen var et rigtig godt tilbud. Det er klart, at der var mange følelser involveret, og der var mange, der var kede af det, men nu er forslaget bare ikke muligt, og vi har ikke til sinds at presse det her igennem på nogen måde, siger Peter Frederiksen, som heller ikke vil sende Hillerød-elever til andre kommuner for at gå i 10. klasse.

- Skal vi være ansvarlige for 10. klassetilbuddet, så skal vi også selv gøre det. Jeg ville aldrig bede en anden kommune om at have vores 10. klasse, så vi fastholder vores udmærkede tilbud, siger udvalgsformanden.

Hillerød Kommunes planer om at lade Unord overtage 10. klassetilbuddet ville spare kommunen lige over en million kroner. Samtidig var håbet, at det ville føre til flere unge på erhvervsuddannelser, hvis 10. klassetilbuddet også lå i erhvervsskolens regi.

Derfor er der ifølge Peter Frederiksen også forundring i Hillerød Kommune over ministeriets udmelding.

- Der er mange i systemet, som er meget forundrede over, at det ikke er en mulighed, for Folketinget har jo sådan set animeret til, at man laver denne her type samarbejde for at få flere unge interesserede i erhvervsuddannelserne, fordi der er mangel på håndværkere, siger Peter Frederiksen.

Og besparelsen, som fulgte med forslaget, må politikerne også finde andet sted, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi må se på, om man kan kompensere anderledes. Men vi ved endnu ikke, hvordan tallene ser ud, da forvaltningen stadig sidder og regner på det frem til budgetforhandlingerne. Først sidst i august ved vi, hvad behovet er, og så håber vi selvfølgelig, at behovet for besparelser bliver så lidt som overhovedet muligt på vores område.