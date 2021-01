Foto: Allan Nørregaard

Drømte om uddannelse og job: Nu skal han i fængsel

19-årig brugte sit sabbatår på at tage stoffer og også selv at sælge kokain.

Hillerød - 27. januar 2021

En 19-årig mand fra Hillerød skal seks måneder i fængsel for at have solgt kokain. Det afgjorde retten i Hillerød den 14. januar, fremgår det af dombogen. Her kan man læse, at den unge mand sammen med en 21-årig mand fra den 21. oktober til den 10. december 2020 solgte kokain til et større antal personer i Nordsjælland. 10. december blev den 19-åriges bolig på Godthåbsvej i Hillerød ransaget, og her fandt politiet kokain, pølsemandsposer, 11.000 kroner i kontanter og desuden fem 9 mm patroner. Dagen efter blev begge mænd varetægtsfængslet.

Den 19-årige erkendte at have solgt stoffer, og han fortalte i retten, at han var begyndt at tage kokain i løbet af 2020. Til en fest mødte han den 21-årige, og de to begyndte at sælge kokain. I løbet af halvanden måned fik de solgt mindst 60 gram kokain. Den 19-årige brugte sin del overskuddet fra narkosalget til at finansiere sit egent forbrug af kokain, fortalte han.

Den 19-årige mand fortalte, at han holder sabbatår efter at have afsluttet 9. klasse. I december fik han et fuldtidsjob i et supermarked, fordi han gerne ville stoppe med at tage kokain. Han fortalte også i retten, at han gerne ville have en uddannelse.

De fremtidsdrømme kommer dog til at vente lidt. Retten i Hillerød kunne ikke finde nogle formildende omstændigheder i sagen, og på grund af den alvorlige kriminalitet, og på grund af at det havde stået på i halvanden måned, fik han en ubetinget fængselsdom på seks måneder.

Den 21-årige mand, som den19-årige solgte kokainen sammen med, er også sigtet for narkosalg, men hans sag behandles særskilt.