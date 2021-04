Se billedserie John Nielsen og Anita Andersen fra Store Lyngby har i denne uge slået dørene op for deres drøm: En churroscafe inspireret af de ægte, spanske churros-cafeer. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Drømmen om ny churros-café kom til verden på en vulkanø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmen om ny churros-café kom til verden på en vulkanø

Par fra Store Lyngby har åbnet churroscafe på Torvet

Hillerød - 22. april 2021 kl. 05:21 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En drøm kom til verden, da kæresteparret John Nielsen og Anita Andersen fra Store Lyngby i januar 2020 befandt sig på en spansk vulkanø.

I buffeten på restauranten, hvor de spiste, blev der nemlig serveret den spanske specialitet churros - eller 'spanskrør' - som er en dybstegt kagedej, hovedsagligt baseret på vandbakkelse. Og det fik John Nielsen til at tænke, at dem havde han da smagt bedre andre steder.

"Jeg har altid godt kunnet lide churros. Jeg har også oplevet en cafe i Madrid, hvor de sprøjtede dem ud - og hvor der var kø i lange baner. Og så slog det mig, at et sådan sted mangler i Hillerød. I Danmark kan man stort set kun få dem på kræmmermarkeder og i tivolier - ikke inde i cafeer hvor man kan sidde og nyde dem. Men de smager jo rigtig godt - især hvis man laver dem rigtigt, som man gør i Spanien," siger han.

Ledte efter lokale Så drømmen om at åbne en churroscafe i Hillerød, som parret kalder 'deres by', blev født, og parret gik straks efter hjemkomsten i gang med at lede efter det rette lokale.

Efter at have set på flere steder i byen faldt deres valg på lokalerne i kælderen på Torvet 6, hvor Bogkælderen tidligere holdt til.

"Vi kiggede på Bogkælderen og tænkte, at det var et stort projekt. Det ville kræve en hel del arbejde at sætte i stand," siger John Nielsen, men efter en del overvejelser var det altså Torvet, de vendte tilbage til.

Her kunne de købe en erhvervsandel, hvilket var en stor fordel fremfor de mange lejemål i centrum, hvor de skulle binde sig til en høj husleje i mange år fremover. Og valget har de ikke fortrudt:

"Vi er rigtig glade for at ligge på Torvet. Og hvis folk ikke ser os her i kælderen, så kan de dufte os," siger John Nielsen.

Den rigtige opskrift Parret har også brugt mange kræfter på at finde den helt rigtige opskrift til deres churros. De har været rundt på forskellige kræmmermarkeder og serveringssteder og smagt på churros, og de har skaffet de helt originale opskrifter fra Spanien, fortæller de.

I cafeen bliver det ikke noget med churros, der er opvarmet fra frost i en mikroovn - nej, de har investeret i en maskine, som de putter dejen i, og så kommer der friske churros ud, som steges med det samme inden servering.

I cafeen kan man dog også få andet end churros: Der er kager og sandwich på menuen, og tørsten kan slukkes med både kaffe, juice, kakao og fadøl.

Sagde jobbet op 53-årige John Nielsen sagde sit job op som personaleplanlægger på hospitalet i Hillerød per 1. maj, mens 51-årige Anita Andersen har beholdt sig job som husassistent på hospitalet. Hun får dog fri klokken 13.30 hver dag, så hun kan komme og hjælpe til i cafeen efter fyraften.

1. maj sidste år fik de nøglerne til lokalerne, og siden har John Nielsen knoklet for at lave boghandlen om til en hyggelig cafe. Der er revet vægge ned, pudset op, indlagt kloak og vand - og bygget op og sat i stand til den helt store guldmedalje, så det har været et stort arbejde.

Da cafeen ikke nåede at åbne inden coronanedlukningen, har parret ikke kunnet søge om hjælpepakker i mellemtiden.

"Vores plan var at åbne i sommer, og så blev det skudt til efteråret - og så til nu. Der har været masser af benspænd udover coronaen i forhold til at få tilladelsen til at åbne her. Jeg er bare glad for, at jeg ikke vidste fra starten, at jeg skulle gå et helt år uden indkomst," siger John Nielsen.

Solgte en bil Men det med økonomien tager parret med et smil:

"Vi sidder billigt i huset, og da vi så manglede lidt, solgte vi en bil," siger Anita Andersen og griner.

Glæder sig vildt Endelig i sidste uge fik parret tilladelsen til at åbne, og mandag slog de så dørene op til deres nye cafe.

"Vi glæder os helt vildt meget. Det er så fedt at åbne," siger John Nielsen, og Anita Andersen fortæller, at hun fik sommerfugle i maven, da tilladelsen endelig kom i hus.

relaterede artikler

Donation på 100.000 kroner til skøjtebanen falder på et tørt sted 28. marts 2021 kl. 10:00

På tur blandt kunsten i det offentlige rum 28. marts 2021 kl. 09:57