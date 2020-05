Uffe Holm er klar til at more en hel bilpark af mennesker i Hillerød. Foto: Enoch Show Productions

Drive-in event med Uffe Holm og MGP

Der skal skråles igennem og grines højlydt til live underholdning ved Hillerød Stadion den 7. maj, men det bliver på yderst utraditionel vis, for tilskuersæderne er dem, man kan finde i sin egen bil. Showet »Bliv i Bilen« er på vej landet rundt med et drive-in arrangement, hvor den nødvendige coronaafstand sikres ved, at folk kommer kørende i bil, parkerer foran scenen og bliver siddende under showet, og torsdag den 7. maj lander showet i Hillerød.