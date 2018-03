Dragan har sat sig i førersædet

Dragan Popovic (V) sætter sig ofte bag rattet, og kører med ned i Europa, hvor Top Turist kører til Banja Luka, Sarajevo og Kladovo. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 15. marts 2018 kl. 13:51 Af Janne Mulvad En af de mange venstremænd i Hillerød Byråd er Dragan Popovic, som blev valgt ind ved valget sidste år, og dermed er ny i byråde

Historien om Dragan Popovic er også historien om den store indvandring til Danmark i 1960'erne, hvor tusindvis af gæstearbejdere forlod deres hjem for at finde arbejde nordpå. Det er historien om et familiejet busselskab, og om stærke rødder til hjemlandet på Balkan.

Dragan Popovic selv kommer fra Langesvej. Men hans far var ti, og hans mor otte år gammel, da de hver for sig kom fra Jugoslavien til Danmark med deres forældre, tilbage i slutningen af 1960'erne. Dragan Popovics mor kom til Hillerød, hvor hendes far fik arbejde på et vaskeri på Frederiksværksgade, og familien flyttede ind i vaskeriets anneks. Dragan Popovics far kom med sine forældre til Fyn og endte siden i Hillerød.

De to unge mennesker mødte hinanden i Hillerød, og i 1977 fik de lejlighed i Horsevænget, hvor de boede fire år til de købte hus på Langesvej.

- Min far har et iværksættergen. Han købte en lastbil og han fik en taxabevilling og kørte taxa. Vi har stadig den bevilling, fortæller Dragan Popovic.

Han sidder i et af de bløde sæder i en stor turistbus, som er en af de 13 busser i busselskabet Top Turist. I dag er han direktør i busselskabet, som han ejer sammen med sin far. Selskabet kører international rutekørsel mellem Oslo i nord og byerne på Balkan i syd.

Cirka en gang om ugen sætter Dragan Popovic sig bag rattet i en af busserne, og kører med ned gennem Europa, hvor turen går til Banja Luka, Sarajevo eller Kladovo.

- Da jeg startede i firmaet havde jeg ikke kørekort. Men hvis jeg ikke kunne køre bus, hvordan skulle jeg så kunne styre den her virksomhed, siger Dragan Popovic, som fik taget stort kørekort og uddannet sig til vognmand, så han kunne sætte sig bag rattet i virksomheden.

Passagererne er ligesom Dragan Popovics egen familie.

- Vores kunder er folk, der ligesom os kom her for at arbejde, og siden fik børn. Så tager de ned og besøger deres forældre, eller de har måske et sommerhus på hjemegnen. 90 procent af passagerne har familie på Balkan, siger han.

Dragan Popovics far begyndte at køre ture mellem Danmark og Jugoslavien i 1989. Kunderne var også dengang herboende jugoslaver, som skulle hjem og besøge familien. Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien satte i 1991 en stopper for turene ind i landet. Så mens krigen stod på, kørte busselskabet kun til Ungarn. Efter krigen åbnede sig en ny mulighed for busselskabet. Mange var flygtet til Danmark under borgerkrigen, især fra Bosnien-Hercegovina, som var hårdest ramt af krigen.

- Røde Kors spurgte om far ville køre flygtningene derned, for at se om de kunne flytte tilbage. Så min far kørte ture en gang om ugen. Nogen blev dernede, og flyttede ind i deres gamle huse. Andre kunne ikke flytte tilbage, så de kom hjem til Danmark igen, fortæller Dragan Popovic.

I 2000 kørte Dragan Popovics far den sidste tur med flygtninge.

- Så søgte far tilladelse til at køre til Bosnien og Serbien, og opbyggede firmaet derfra.

I 2010 trådte Dragan Popovis ind i firmaet, og der er nu et generationsskifte på vej. Der er cirka 30 ansatte i selskabet og chaufførerne har alle tilknytning til Balkan, og taler serbisk eller bosnisk.

- Når du kommer ned til de lande, er der en hel anden mentalitet. Hvis du ikke kan sproget, er det besværligt at få det til at fungere. Du skal vide, at det hjælper med en ti euro i passet, når du skal over grænsen. Vi kalder det kaffepenge. Men ellers skal du måske vente halvanden time ekstra. Og vi kan ikke tillade, at gæsterne venter unødigt, siger Dragan Popovic, som godt ved, at det lyder helt vanvittigt i Danmark.

- Det er jo en form for bestikkelse. Men sådan er det dernede, siger Dragan Popovic.