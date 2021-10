Drabstiltalt rocker: Jeg kan godt forstå, hun er sur på mig

Sagen mod bandidosrockeren, der er tiltalt for at have dræbt en og såret en anden ved en skudepisode på Rønbjerg Alle den 2. januar nærmer sig en afslutning. Foto: Ann-Sophie Meyer

Centrale vidner udeblev igen, men sagen om drab og drabsforsøg ved Nordsjællands Friskole den 2. januar fortsatte på trods. Sagen nærmer sig nu en ende.

Hillerød - 06. oktober 2021

- Jeg kan godt forstå, hun er sur på mig. Jeg slog hendes mand ihjel. Men hun burde være lige så sur på sin mands venner. De startede det her, og de satte mig i en situation, hvor jeg ikke så nogen anden udvej. Det endte tragisk med, at jeg dræbte hendes mand. Det har ikke været min mening at dræbe nogen, og det har ikke været min mening at starte en konflikt.

Sådan lød det fra den tiltalte i sagen om drab og drabsforsøg på Rønbjerg Alle den 2. januar, da han noget usædvanligt fik ordet, inden forsvaret og anklagemyndigheden gik videre til at procedere.

Sagen drejer sig om skudepisoden ved Nordsjællands Friskole, hvor en 41-årig bandidos-rocker affyrede 11 skud mod en bil med fire mænd med tilknytning til banden NNV. 38-årige Cem Kaplan mistede livet, og en anden blev såret.

Den tiltalte har forklaret, at han skød, fordi han så noget, der lignede en pistol rettet mod sig.

Vidner udeblev igen Retsmødet skulle have begyndt med vidneforklaringer fra de to mænd fra bilen, som endnu ikke har været i vidneskranken.

En tredje mand fra bilen vidnede tidligere i sagen, men det var ikke af egen lyst. Der skulle en anholdelse til for at få ham i retten, og da de to andre overlevende fra bilen, heriblandt manden, der i følge Ekstra Bladet er "krigsminister" i NNV, heller ikke dukkede op, da de var indkaldt som vidner, gik politiet også i gang med at lede efter dem.

Det var imidlertid ikke lykkedes at indbringe dem til tirsdagens retsmøde.

Derfor gik dommerne med til, at anklageren i stedet afspillede den afhøring, politiet havde optaget med krigsministeren, da han lå på hospitalet efter at være blevet opereret for sine skader efter at være blevet skudt.

Det var forsvaret utilfreds med.

- Jeg er af den holdning, at begge vidner skal bringes til stede og afgive forklaring. At man får oplysningen om, at de godt ved, de skal vidne, men ikke er interesserede, gælder ikke som en undskyldning, lød det fra forsvarsadvokat Linn Støkken Nielsen.

Krigsministeren afhørt De juridiske dommere vurderede dog, at der ikke var udsigt til at få dem bragt til stede.

Anklageren afspillede i stedet den båndede afhøring:

- Jeg kan ikke huske så meget. Jeg har alle de her tanker i hovedet lige nu, og jeg kan ikke tænke i de baner. Jeg så ikke, hvem der skød. Det kom bare. Lige nu tænker jeg på min mor, min familie og min bror. Jeg ved ikke, om han er død, eller hvad han er. Jeg kan ikke overskue at snakke. Jeg bliver nødt til at holde smerten ud og holde pulsen nede, lød det fra krigsministeren.

Betjenten, der stod for afhøringen, forsøgte at få flere oplysninger ud af krigsministeren.

Han havde dog ikke meget mere at sige:

- Jeg siger til dig, jeg er samarbejdsvillig. Jeg er ikke en slumperker, der siger fuck af med dig. Jeg taler med respekt, og jeg vil gerne samarbejde, men jeg skal tænke på mig selv lige nu. Hvis du var blevet skudt, ville du så ikke også tænke på dit helbred og på dig selv?

Katastrofalt at frifinde Afhøringen blev det sidste bevis i sagen, der gik videre til forsvarets og anklagemyndighedens afsluttende bemærkninger. Anklager Martin Stassen lagde ud:

- Jeg mener ikke, retten bør være i tvivl om, at den tiltalte er skyldig i tiltale. Det vil være katastrofalt, hvis tiltalte bliver frifundet. Det er fortsat min opfattelse, at fakta taler mod dele af hans forklaring. Ser man på de tekniske undersøgelser af gerningsstedet og bilen sammenholdt med øvrige oplysninger, mener jeg, de afkræfter tiltaltes forklaring om, at han var blevet truet med en pistol. Efter andet skud er bilen ved at bakke. Tiltalte har tid til at overveje, men han vælger at skyde videre. Der er ikke et angreb mod ham, men en bil med personer, der flygter for deres liv, mens han koldt og kynisk skyder mod dem. Retten bør ikke ryste det mindste på hånden i at kende ham skyldig i drab og drabsforsøg, sagde han.

Skød i nødværge Forsvarsadvokat Linn Støkken Nielsen tog over:

- Tiltaltes forklaring kan ikke tilsidesættes. Det er den, vi har, og den, vi må lægge til grund, og den er understøttet af tekniske beviser og de forklaringer, vi trods alt har fået frem. Det, der skete, var et påbegyndt eller overhængende angreb, og tiltaltes skud var nødvendige for at undgå at komme til skade, dø eller blive kidnappet.

Næste tirsdag vil nævningetinget tage stilling til, hvorvidt den tiltalte er skyldig eller ej. Herefter begynder drøftelserne om størrelsen på en eventuel straf. Anklageren går efter en skærpet straf, da han mener, skudepisoden skete som led i eller for at udløse en konflikt mellem Bandidos og NNV. Forsvaret vil have den tiltalte frifundet for drab og drabsforsøg med påstanden om lovligt nødværge.