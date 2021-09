Drabssagen fortsætter: Politiet har fundet krudtslam på forurettede

Sagen om drab og drabsforsøg ved Nordsjællands Friskole i januar fortsætter. Foto: Ann-Sophie Meyer

Hillerød - 22. september 2021 kl. 06:23 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Sagen om skudepisoden ved Nordsjællands Friskole den 2. januar, hvor én blev dræbt og en anden såret, da en 41-årig Bandidos-rocker affyrede 11 skud mod en bil med fire personer med tilknytning til banden NNV, fortsatte tirsdag i Retten i Hillerød. Den 41-årige er tiltalt for manddrab, forsøg på manddrab og to gange våbenbesiddelse.

Anklagemyndigheden mener, der var tale om et planlagt angreb, der skulle starte en konflikt mellem NNV og Bandidos. Hvis det er tilfældet, kan en eventuel straf fordobles efter den såkaldte bandeparagraf.

Forsvaret mener derimod, at den tiltalte skal frifindes for manddrab og forsøg på manddrab. På retssagens første dag erkendte den 41-årige tiltalte, at han havde skudt, men det var ifølge forsvaret sket i nødværge. Den tiltalte forklarede, at han havde set noget, der lignede en pistol, og at han skød for at undgå selv at dø eller komme alvorligt til skade. Netop det forsøgte forsvaret tirsdag at sandsynliggøre med en række beviser og vidneforklaringer.

Var interesseret i våben Den afdøde Cem Kaplans enke var tirsdag indkaldt som vidne. Da det blev forsvarerens tur til at afhøre hende, gik spørgsmålene meget specifikt på en række søgninger, Cem Kaplan havde foretaget den 1. og 2. januar, dagen inden og på dagen, hvor han mistede livet.

Han havde brugt søgeord som "James Bond pistol", "James Bond pistol kaliber" og "Walther PPK", og han havde desuden besøgt flere hjemmesider med våben, der dog viste sig at være legetøjsvåben. Ifølge enken er der ikke noget mærkeligt ved hans søgninger.

Under hendes forklaring kom det nemlig frem, at afdøde Cem Kaplan ganske vist var glad for våben, men at det var en lovlig hobby i Tyrkiet, hvor parret havde haft bopæl.

- Cem er meget våbenglad. Det er ikke unormalt, at han søger på våben. Det er hans hobby. I Tyrkiet har han mange lovlige våben, men han har ikke haft noget våben i Danmark, forklarede hun.

Anklageren var også hurtig til at påpege, at søgningerne skulle tages med et gran salt.

- Jeg beder retten notere, at der sagtens kan være interesse for våben, men at der er tale om legetøjshjemmesider, sagde han.

Krudtpartikler på forurettede Politiet havde i forbindelse med undersøgelsen af gerningsstedet ved friskolen fundet 11 patronhylstre, der alle var affyret af tiltaltes pistol, men ved tirsdagens retsmøde kom det frem, at politiet også har fundet krudtpartikler på to af de forurettede. Hverken forsvarer eller anklager, der begge har været inde på fundet, har indtil videre forklaret, hvor de vil hen med det. Det bliver vi måske klogere på, når vidneskranken torsdag bliver indtaget af en kriminaltekniker.

Vaskede blod af sig Efter skudepisoden ved friskolen kørte de fire mænd i bilen til Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor de parkerede den gennemhullede, sorte Audi foran indgangen til akutmodtagelsen. Her lykkedes det sundhedspersonalet at redde det ene skudoffer, mens Cem Kaplan blev erklæret død kort efter ankomsten. Forsvareren var meget interesseret i det, der udspillede sig i tidsrummet omkring bilens ankomst til sygehuset.

Hun havde derfor indkaldt flere vidner, herunder to betjente, en sygeplejerske og en vagt fra hospitalet.

En af de betjente, der var først til stede på hospitalet, forklarede, at en af personerne fra bilen var i færd med at vaske sig, da han mødte ham på hospitalet.

- Jeg bliver vinket ind af noget personale. De fortæller, at der er en inde på toilettet. Jeg kan høre vandet løbe derinde, og da det lykkes os at få døren op, står en af de forurettede derinde i færd med at vaske sig i ansigtet og på hænderne. Jeg beder ham stoppe. Jeg kan se, der er blod. Han siger, han vasker sig, fordi han har blod ud over sig. Derefter lægger jeg ham i håndjern og ifører ham en DNA-dragt for at sikre eventuelle beviser, forklarede han.

Mand set løbe væk fra hospital Forsvareren spurgte, om betjenten lagde mærke til, hvad der foregik ude foran hospitalet.

- Jeg får at vide, at der også er nogen inde på traumeafdelingen, og at der er en, der er løbet fra stedet, forklarede betjenten.

Den forklaring er betjenten ikke alene om. En sygeplejerske, der var på vagt i akutmodtagelsen forklarede, at han også havde hørt, at der var en, der havde forladt stedet, men at han kom tilbage igen senere. En vagt fra sygehuset forklarede, at han ligeledes havde fået fortalt, at der var en, der var løbet fra stedet. Ingen af vidnerne havde dog selv set manden løbe væk.

Hemmelige rum i bilen Da bilen senere på aftenen blev bugseret væk fra hospitalet, udførte politiet yderligere undersøgelser, og på trods af, at bilen var af nyere dato, var interiøret ikke helt, som det burde være, forklarede en anden betjent, der havde stået for ransagningen af bilen.

- Et hold teknikere havde allerede undersøgt alt i forhold til skudvinkler og lignende. Vores opgave var at finde spor, der kunne belyse sagen. Bag handskerummet sad beklædningen løst. Formentlig var der nogle skruer, der var blevet afmonteret. Der var et hulrum, men jeg fandt ikke noget derinde. Det samme galdt under ratstammen. Det var en ny bil, så det burde sidde fast, forklarede en af de betjente, der ransagede bilen.

Sagen fortsætter onsdag, hvor der er indkaldt flere vidner. Heriblandt en af de forurettede. Tirsdag var en anden forurettet indkaldt, men han udeblev, og der blev derfor udstedt en arrestordre. Ifølge anklageren er han muligvis i udlandet. Sidste retsdag er den 5. oktober.