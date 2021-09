Send til din ven. X Artiklen: Drabet på far til fem: - Ja, jeg skød, men det var i nødværge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabet på far til fem: - Ja, jeg skød, men det var i nødværge

Hillerød - 17. september 2021 kl. 13:32 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Sagen mod den 41-årige mand, der er tiltalt for at have skudt og dræbt 38-årige Cem Kaplan og for drabsforsøg mod yderligere tre personer ved skyderiet på Rønbjerg Alle den 2. januar, er i dag begyndt i Retten i Hillerød.

Senioranklager Martin Vedel Stassen vil i dag og de kommende fem retsdage forsøge at bevise, at den tiltalte ikke blot er skyldig i drab og drabsforsøg, men at han har gjort sig skyldig for at fremkalde en konflikt mellem Bandidos og NNV. Det kan betyde en væsentlig forøgelse af en eventuel straf til den 41-årige tiltalte.

- Mener retten ikke, den paragraf kan blive anvendt, henviser jeg til, at man i stedet dømmer efter straffelovens paragraf 81b, hvor straffen også kan forhøjes, men hvor betingelserne er anderledes, sagde Martin Vedel Stassen.

Straffelovens paragraf 81b siger, at hvis en straffelovsovertrædelse begås i offentligheden ved brug af skydevåben eller andre våben, der er egnet til at forvolde betydelig skade, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Den 41-årige er desuden tiltalt for to gange våbenbesiddelse, da han blev fundet i besiddelse af både en halvautomatisk pistol og en revolver. Han er også tiltalt for besiddelse af doping.

- Tiltalte nægter sig skyldig i forholdet om drab og drabsforsøg forstået på den måde, at han erkender at have skudt, men at det er foregået i nødværge. Vi bestrider ikke, at tiltalte har skudt, men vores opfattelse er, at han ikke skal straffes for det forhold, da han handler i lovligt nødværge, lød det fra forsvarer Linn Støkken Nielsen.

Forsvaret bestrider, at der har været forudgående planlægning, og vil senere fremlægge beviser, der retter sig mod de fire forurettede før, under og efter gerningstidspunktet for at vise, at den tiltalte har handlet i nødværge.

Forsvaret gjorde desuden nævningene opmærksomme på, at det var vigtigt, at de nulstillede deres viden om sagen, da den har været omtalt flittigt i pressen.

- Der har været mange overskrifter. Overskrifter som "sådan myrdede bandidosrocker rival". Det sælger aviser, men mange af de billeder man får, har ikke noget med fakta at gøre. Det er vigtigt at pointere, at det er i dag, bevisførelsen går i gang. Jeg beder jer fokusere på de beviser, der kommer frem i retten.

Tiltalte erkender sig skyldig i besiddelse af våben og doping, men forsvaret bestrider, at våbenbesiddelsen har været med henblik på at starte en konflikt, samt at man benytter paragraf 81b.

