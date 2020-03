Drabene på Hammersholtvej 1945

Den 26. marts 1945 - altså i år for 75 år siden - bragte Frederiksborg Amts Avis følgende notits:

»Advarsel efter begivenhederne i Hillerød.

Fra tysk militær side meddeles: Lørdag den 24. marts blev der ved 15-tiden på jernbanestrækningen Hillerød-Frederiksværk af ukendte personer forrettet et attentat mod en tysk militærtransport. I forbindelse med forfølgelsen af gerningsmændene blev vejen Hillerød-Lillerød afspærret ved baneovergangen nedenfor banegården i Hillerød. Afspærringsposterne var i løbet af afspærringen tvunget til at åbne ild mod en bil, som ikke rettede sig efter opfordringen til at standse, men tvært imod forsøgte med højeste fart at komme bort. Derved blev to af Hillerøds indbyggere, som opholdt sig på gaden, dødeligt såret. For at undgå sådanne hændelser opfordres befolkningen til ikke at opholde sig på gaden i nærheden af afspærringsvagtposter."

Ford med falske plader

Begivenhedernes centrale person var min svigerfar, Elith "Tom" Truelsen, der dengang var leder af Modstandsbevægelsen i Nordsjælland. Han har fortalt om episoden:

... Det, der skete dengang, var, at jeg den pågældende dag havde været i København sammen med min næstkommanderende, "Dalle", alias Hans Normann Petersen. Vi havde været til møder dels hos SOE og dels hos repræsentanter for Sjællandsledelsen, der jo var den øverste ledelse for modstandsbevægelsen på Sjælland. Vi var ikke taget ind med toget. Det kunne faktisk ikke lade sig gøre, for vi var klar over, at Gestapo fulgte med i, hvem der benyttede toget, for om muligt at finde nogle af os, som de jo godt vidste, stadig var på fri fod, og som de havde ledt efter et stykke tid.