Se billedserie Netop som fejringen skulle starte, begyndte det at regne - men Christine Wennerberg holdt aligevel en kort tale. , Foto: Jan F. Stephan

Drabantgarden truttede tunnel åben igen: - Det er en festdag

Beboere markerede med optog og musik, at de nu igen kan komme hurtigt igennem Frederiksbro via tunnelen under Roskildevej til Hillerød by

Hillerød - 07. juli 2021 kl. 05:59 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der var både optog, musik fra Drabantgarden, taler og snoreklip, da tunnelen under Roskildevej ved Frederiksbro endelig blev genåbnet i sidste uge.

Beboerne i 'Fællesskabet Tirsdagskoven' havde arrangeret en festlig åbning af tunnelen torsdag aften, fordi den har så stor en betydning for alle dem, der bor i Torsvangområdet - og som igennem hele byggeriet af Frederiksbro-boligområdet har været afskåret fra at tage deres sædvanlige, hurtige og direkte rute ind til Hillerød by de seneste tre års tid.

Selvom regnen brød ud, lige da alle var inviteret til den festlige åbning klokken 17, var omkring 80-90 mennesker mødt op - både fra 'Fællesskabet Tirsdagskoven', repræsentanter fra cykelgrupper og -foreninger, politikere, medarbejdere fra Føtex og andre interesserede.

En 'motorvej' Christine Wennerberg fra Tirsdagsskovfælleskabet holdt en kort tale i regnen:

"For lang tid siden var der en motorvej her gennem området for os beboere. Men den har været skåret over. Nu afholder vi denne seance for at markere, at der er åbent igen. Det er vi super glade for," sagde hun, inden tre musikere fra Drabantgarden truttende gik forrest i optog mellem højhusene på Frederiksbro.

Her var en masse nye beboere netop flyttet ind, og mange hang ud af vinduerne eller stod på altanerne og kiggede på, da optoget med mange paraplyer og regntøj spillede sig gennem den nye bydel. Her har bygherren Goldschmidt nu fået asfalteret en cykel- og gangsti gennem området og på en bro hen over den svaneformede sø, som er ved at blive anlagt, hen til tunnelen, så man igen kan cykle eller gå fra Føtex i Slangerupgade, under Roskildevej og ud til Tirsdagsskoven eller Industrikvarteret - og omvendt.

"En særlig dag" Da optoget nåede hen til tunnelen og kunne stå i ly for regnen, klippede Thomas Brücker, gruppeformand for Socialdemokratiet i Hillerød byråd, snoren over som en markering af, at tunnelen nu er genåbnet.

"Det her er en særlig dag. Jeg kan huske, da vi lukkede tunnelen her for tre år siden, at det var et krav til bygherren, at vi skulle have Banestien ført igennem igen, når byggeriet er færdigt. For cyklismen er rigtig vigtig her i kommunen, for at vi kan få folk fra bilerne over på cyklerne. Her er Banestien afgørende, så man kan komme trygt fra øst til vest - og omvendt. Så det er dejligt, at vi nu igen kan bevæge os på tværs," sagde han.

Beboerne i 'Fællesskabet Tirsdagskoven' har savnet tunnelen og den hurtige vej til Hillerød meget, sagde Christine Wennerberg til Hillerød Posten:

"Det er jo vores hurtige vej til for eksempel stationen om morgenen for dem, der pendler, og vi har jo også mange, som går til byen - også med en rollator. Og så er det altså en enorm omvej at skulle gå hele vejen udenom Frederiksbro, og det er utrygt, hvis man for eksempel skal gå via Herredsvejen, hvor der er nogle forfærdelige kryds. Så det har virkelig været irriterende - men nu er der åbnet igen. Det er dejligt - og i dag er en festdag," sagde hun.

Efter tale, snoreklip og musik i tunnelen fik alle fremmødte en is, som Føtex delte ud.

