Dorte Meldgaard: De kan bare ringe

Det var en trist borgmester, der gjorde resultatet af kommunalvalget op. Dorte Meldgaards Konservative mistede to mandater, og tilbage i det nye byråd vil for partiet alene være borgmesteren selv. Eller rettere: eks-borgmesteren.

- Det er ikke et godt resultat, og det er jeg selvfølgelig trist over. Hvis man skal have en forklaring må man spørge vælgerne. Jeg synes, at vi har kørt en positiv valgkamp og med nogle gode kandidater, og det er synd for dem, siger Dorte Meldgaard.