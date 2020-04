Mads Pheiffer, der sælger fyrværkeri gennem sin virksomhed Krudtkisten, har doneret omkring 900 fyrværkeribriller til Hillerød Kommune, så kommunens personale kan bruge brillerne som værnemidler. Foto: Kim Rasmussen

Donationer er med til at sikre værnemidler

Hillerød - 02. april 2020 kl. 09:47 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Mads Pheiffer, indehaver af Kiosk Bien i Slotsarkaderne, for nogle uger siden fik nys om, at landets kommuner spurgte fyrværkeribranchen om hjælp til at skaffe værnemidler til de ansatte i sundhedsplejen, kom han i tanke om de 900 fyrværkeribriller, han vist nok havde liggende på sit lager. I over 25 år har han nemlig også solgt fyrværkeri fra Krudtkisten, så han lå inde med en del sikkerhedsbriller, som nu er kommet i Hillerød Kommunes hænder.

- Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores plejepersonale ikke bliver syge. Det er jo alfa og omega. Så da kommunen på det tidspunkt manglede ting, tænkte jeg, at det var en måde at hjælpe lidt. Det er bare dejligt at hjælpe folk, siger Mads Pheiffer om donationen.

Og han er langt fra den eneste, der har hjulpet Hillerød Kommune med at skaffe værnemidler.

- Vi er godt med i forhold til værnemidler, og vi har også fået donationer flere steder fra helt uopfordret. Vi har blandt andet fået fra Fujifilm, UNord og fra Kiosk Bien, siger Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, og fortsætter:

- Internt i kommunen har andre afdelinger, der ikke er på arbejde, også været meget opmærksomme på at samle det ind, vi kunne få brug for, og er kommet forbi med både det ene og det andet.

Mads Pheiffer var ikke længe om at overveje at donere da brillerne, da han er sikker på, de gør gavn.

- Sygeplejerne skal jo bare have dem - uanset om de kommer det ene eller det andet sted fra. Det må være det absolutte minimum, siger han.

Men selvom kommunen nu har fyldt godt op på lageret af værnemidler, stopper kommunen ikke med at skaffe værnemidler.

- Vi har hele tiden flere mand på opgaven, så vi videst muligt er sikret i forhold til at have de nødvendige værnemidler også fremadrettet. Men lige nu er der ro på. Det koster mange penge, men borgernes og medarbejdernes sikkerhed sætter vi frem for alt, og vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer på alle punkter, siger Hella Obel, som fortæller, at kommunen er begyndt at få mere travlt med corona-relaterede opgaver:

- Det, vi begynder at kunne mærke nu, er, at borgerne begynder at være klar til at blive udskrevet, efter de har været indlagt på hospitalet. Derfor begynder opgaverne at komme ud til os, og vi skal tage vare på borgere, som er smittet med covid-19. Indtil videre har vi kun haft en borger, som havde brug for hjælp i eget hjem. Der er givetvis en del flere, der er blevet udskrevet, men det er jo ikke alle, der har brug for kommunal hjælp efterfølgende. Men vi er godt forberedt og står klar.