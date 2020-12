Bestyrelsesformand for Mødrehjælpen i Hillerød, Annemarie Melchior (th), modtog en check på 10.000 kroner fra Inner-Wheel-præsident Birgitte C. Mørck. Privatfoto

Donation til Mødrehjælpen

Onsdag den 18. november overrakte Hillerød Inner Wheel Mødrehjælpens afdeling i Hillerød en donation på 10.000 kroner samt en hjemmelavet klovnedukke med en baby-klovn, blandt andet som tak for Mødrehjælpens tilladelse til, at Hillerød Inner Wheel kunne afholde et loppemarked foran forretningen på Torvet den 30. maj i år.