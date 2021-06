Donationen blev overrakt i Præstevang skov fredag 18. juni klokken 12. Her ses Steen Olsen, Hypermarket Director i Bilka Hillerød, Hanne Kirkegaard (V), udvalgsformand for Idræt og Sundhedsudvalget i Hillerød Kommune, Mathilde Sederberg, lektor på Københavns Professionshøjskole, og Signe Winther Nielsen, projektleder for 'Bevæg dig for Livet' i Hillerød Kommune. Pressefoto

Donation på en kvart million kroner sikrer en skovforhindringsbane i Hillerød

Salling Fondene donerer 242.000 kroner til en skovparkourbane i Præstevang

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 18:20 Kontakt redaktionen

Balancebom, armgangsribbe, bjælkebro og stubbehop.

Det er bare nogle af de udfordringer, som venter børn og unge i Hillerød, når en skovparkourbane bygges takket være en donation på 242.000 kroner fra Salling Fondene.

Skovparkourbanen kan bruges af alle og er et tilbud, der ikke mindst bliver relevant for folkeskolen, gymnasierne og de andre uddannelsesinstitutioner omkring Præstevang Skov, hvor banen skal anlægges.

Mange ansøgere Donationen kommer fra Købmand Herman Sallings Fond, der igen i år har doneret i alt to millioner kroner via Bilka til ni lokale projekter landet over, der alle har fokus på børn og unges sundhed og trivsel.

Mange ansøgte om at få en donation, men i sidste ende indstillede varehuschef Steen Olsen fra Bilka i Hillerød skovforhindringsbanen.

"Der var mange gode ansøgninger, som alle støttede op om trivsel, leg og bevægelse for lokale børn og unge. Men skovforhindringsbanen støttes af så mange lokale ildsjæle og kan bruges af alle. Derfor er jeg meget stolt over, at det lykkedes at få pengene i hus til banen, der forhåbentlig kommer til at give røde kinder og smil på læberne," udtaler Steen Olsen i en pressemeddelelse.

Glad kommune Banen får mindst otte forhindringer, som kan bruges af alle uanset alder og fysik, og udfordringerne kommer til at foregå både på og over jorden. I Hillerød Kommune glæder man sig også over donationen.

"Vi er overvældede og enormt taknemmelige. Det giver flere lokale børn og unge mulighed for at få øjnene op for, at det er sjovt at bruge sin krop," siger projektleder for 'Bevæg dig for Livet' i Hillerød Kommune, Signe Winther, i pressemeddelelsen.

'Bevæg dig for livet' er et projekt, der på tværs af Danmark skal få flere danskere i bevægelse.

Ifølge Signe Winther er det ikke alle børn i kommunen, der får pulsen op til danseundervisning eller har været med til at spille fodbold i weekenden. Men med den nye forhindringsbane kan alle børn få mulighed for at mærke, hvor sjovt det er at bruge sin krop. Også dem hvis forældre ikke har råd til kontingenter til sport.

"Banen kan lege bevægelse ind i børnene, og mange vil opleve en større glæde ved bevægelse. Det er vi meget glade for," siger hun.

Klasseeksempel Hanne Kirkegaard (V), som er formand for Idræt og Sundhedsudvalget, er stolt af, at det lykkedes at få endda en betragtelig andel i Salling Fondenes udlodning:

"'Bevæg dig for livet' spænder over mange fantastisk aktiviteter, og her er et klasseeksempel på, at vi formår at bruge hinanden på tværs. Her har vi muligheden for at få sat gang i et outdoor-projekt, som hele campusområdet kan få glæde af - helt fra elever i indskolingen til studerende på vores videregående sundhedsuddannelser. Jeg glæder mig til at se det færdige projekt," udtaler hun.

Det er forhåbningen, at forhindringsbanen i Præstevang kan åbnes til næste år.

