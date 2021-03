Jesper Enghave Fruergaard (til venstre), der er direktør i Spar Nord Hillerød, og Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, mødtes forleden på skøjtebanen på Torvet, som Spar Nord Fonden har doneret 100.000 kroner til. Foto: Martin Warming

Donation på 100.000 kroner til skøjtebanen falder på et tørt sted

Skøjtebanen på Torvet har fået en økonomisk håndsrækning fra Spar Nord Fonden

Hillerød - 28. marts 2021 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Skøjtebanen på Tovet har ikke ligefrem fået den bedste start på sin tilværelse.

Læs også: Skøjtebanen åbner også på mandag

Skøjtebanen åbnede i slutningen af november og nåede kun at holde åbent en lille måneds tid, før den måtte lukke igen på grund af coronapandemien. og først i starten af marts kunne hillerødborgerne igen komme på glatis på Torvet.

Det betyder, at en stor del af de penge, som skøjtebanen skulle have tjent ind til de lokale foreninger, der hjælper til med at bemande og passe skøjtebanen, er udeblevet.

Men nu har Hillerød Events, der står bag skøjtebanen, fået tiltrængt økonomisk hjælp fra Spar Nord Fonden, der har doneret 100.000 kroner til skøjtebanen.

"Spar Nord Fonden giver penge til mange nyttige formål, og derfor er det naturligt at give penge til skøjtebanen. Den er et samlingspunkt for byen, og vi vil meget gerne støtte ting, der skaber fællesskaber. Både unge og gamle - og dem midt imellem - mødes på skøjtebanen og hygger sig, og det er noget, vi meget gerne vil bakke op om," fortæller Jesper Enghave Frugergaard, der er direktør i Spar Nord i Hillerød.

Han har dog ikke selv prøvet kræfter med skøjtebanen.

"Jeg burde ikke sige det højt, men jeg har faktisk aldrig prøvet at stå på skøjter," erkender Jesper Enghave Fruergaard.

Falder på et tørt sted De 100.000 kroner skal gå til anlæg og drift af banen, og Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, lægger ikke skjul på, at pengene fra Spar Nord Fonden falder på et meget tørt sted.

"Det må man sige. Vi er super glade for, at vi har fået den opbakning fra Spar Nord Fonden. Det har været et hårdt projekt af løbe i gang - ikke mindst fordi vi også løb ind i en coronapandemi. Alle de frivillige, der har været med til at stable det hele på benene og stået for den daglige drift, fortjener en kæmpe tak. De penge, vi får ind i sponsorater, er jo med til at øge overskuddet, og nu får vi lidt flere penge at dele ud til de mange foreninger, der har ydet en kæmpe indsats," siger Carsten Larsen.

Skøjtebanen skulle oprindeligt have været pakket sammen efter vinterferien, men på grund af corona-nedlukningen har Hillerød Events fået lov til at lade den stå til efter påske. Så du kan altså stadig nå at snøre skøjterne og lave springpiruetter - midnre kan sikkert også gøre det - på Torvet.

