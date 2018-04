Dør gik i baglås: Måtte sidde på wc i en halv time

En tissetur endte lørdag ved middagstid med at tage noget længere tid end forventet for to børn, som benyttede et mobiltoilet på Torvet i Hillerød, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Michael From, til Frederiksborg Amts Avis.