Dømt til psykiatrisk behandling efter knivkast mod ansatte

En beboer på det sociale botilbud Orion i Hillerød var så psykisk syg, da han i august 2019 kastede en kniv mod en gruppe mennesker, at han frifindes for straf.

Det endte Retten i Hillerød med at vurdere, da sagen forleden blev behandlet.

Han forklarede i retten, at han bor på Orion og huskede en episode, hvor nogen kom stormende mod hans dør, blandt andre Mick Jagger. Det kunne godt være, at han havde kastet med en kniv, sagde han ifølge dombogen, men det var, fordi nogen prøvede at slå ham ihjel.