Frederiksbro-byggeriet gik i gang for godt et år siden. Lørdag skete der en tragisk arbejdsulykke på byggepladsen, og en 49-årig mand mistede livet. Foto: Allan Nørregaard

Dødsulykke på milliardbyggeri

Hillerød - 05. april 2020 kl. 14:28 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skete på det store Frederiksbro-byggeri i Hillerød, da en 49-årig mand lørdag morgen mistede livet i en arbejdsulykke. Byggepladsen ligger på Trollesmindeallé, hvor 1300 boliger er ved at blive bygget.

Ifølge Nordsjællands Politi var det en forbipasserende, der kort før klokken 8 fandt den livløse mand liggende på fortovet og ringede 112.

- Både politi og ambulance blev sendt af sted og konstaterede ganske rigtigt, at manden var livløs. Ambulancefolkene gik hurtigt i gang med at forsøge at genoplive manden og foretog hjertelungeredning i næsten en time. En læge ankom efterfølgende til stedet og erklærede manden død, fortæller vagtchef David Borchersen.

Han fortæller desuden, at politiets foreløbige undersøgelser på stedet viser, at den 49-årige med stor sandsynlighed er faldet ned fra et stillads i fjerde sals højde. Nu har Arbejdstilsynet taget over.

- Arbejdstilsynet har været ude at undersøge stedet for at finde ud af, om der er sket noget ulovligt, og kommer senere med en konklusion. På baggrund af den skal politiet tage stilling til, om der videre skal ske noget i sagen. Men det bliver sandsynligvis først efter påske, siger vagtchefen og tilføjer, at man ikke ved, hvor mange der var på arbejde, da faldulykken skete.

Det er Mikael Goldschmidt Holding, der står bag byggeriet på Trollemindeallé. Det blev sat i gang for godt et år siden og vil, når det står færdigt, rumme 1300 lejeboliger af forskellig karakter.

Mikael Goldschmidt Holding investerer i alt fire milliarder kroner i byggeriet.