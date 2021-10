Fra venstre udvalgsformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V), formand i Foreningen Bevar Hillerød Sven Demant og næstformand i foreningen Hans-Jørgen Petersen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Dobbelt lindeallé på Batzkes bakke rykker nærmere: - Det ser lovende ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Dobbelt lindeallé på Batzkes bakke rykker nærmere: - Det ser lovende ud

Et flertal i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har stemt for, at foreningen bag genskabelsen af en lindeallé på Batzkes bakke kan arbejde videre med projektet.

Hillerød - 07. oktober 2021 kl. 06:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V) har været varm fortaler for at genskabe en allé på Batzkes bakke, lige siden idéen kom frem, og han har været med i styregruppen bag projektet.

I går fik han også sit udvalgs opbakning til, at Foreningen Bevar Hillerød kan gå videre med projektet, da kun Lars Ole Skovgaard Larsen (DF) stemte imod indstillingen fra forvaltningen på mødet, imens de resterende fire medlemmer af udvalget stemte for. Dagen før stemte et flertal i Natur-, Miljø og Klimaudvalget også for forslaget.

- Det ser lovende ud med flertal i de udvalg, som har haft sagen på, siger Dan Riise.

- Vi løber med forslaget fra forvaltningen, siger han.

Parkeringspladser Forvaltningen arbejder nu videre med at finde parkeringspladser. Det gør de, fordi Batzkes bakke har været brugt som grusparkering med plads til cirka 70 parkeringspladser, og hvis der bliver lavet en allé, så vil der ikke længere være plads til at parkere biler på bakken. Derfor skal der findes 70 parkeringspladser et andet sted. Her foreslår foreningen bag projektet, at man kan lave 20 parkeringspladser og 20 overdækkede cykelparkeringspladser på Tromlepladsen.

De resterende 50 parkeringspladser kan findes ved Holmegårdsvej ud for Sortedammen og ved den kommunale del af parkeringspladsen ved Præstevang Kirke ved Tamsborgvej, foreslår foreningen. Forvaltningen har lavet tællinger, som viser, at der samlet set på de to lokaliteter er cirka 50 uudnyttede parkeringspladser i dagstimerne.

- Forvaltningen bliver sat til at få styr på parkeringspladserne, og det føler jeg mig overbevist om, at der kommer styr på, siger Dan Riise.

Positivt byråd Sagen om Batzkes bakke har seneste været behandlet i byrådet den 28. april, hvor byrådet besluttede, at kommunen ser positivt på initiativet med at genetablere alléen, og at projektgruppen skulle arbejde videre med at finde erstatningsparkeringspladser.

Foreningen Bevar Hillerød har siden fået udarbejdet et skitseforslag for alléen på Batzkes bakke, træplantning på Københavnsvej frem til Carlsbergvej og lavet forslag til etablering af erstatningsparkeringspladser. Der er også lavet et forslag til, hvordan Bymuseet kan få nogle erstatningsparkeringspladser.

Foreningen vil nu gerne have byrådets godkendelse af skitseprojektet, så de med godkendelsen i hus kan gå videre med at søge fonde om penge til at realisere projektet.

157 nye træer Projektet går ud på at plante en dobbelt lindeallé på Batzkes bakke og en enkeltallé på vejstrækningen Københavnsvej frem til Carlsbergvej.

Alle 28 træer på Batzkes bakke skal fældes, og der skal plantes i alt 157 nye træer, fordelt med 90 på Batzkes bakke og 67 på Københavnsvej og Tikanten.

Hvis byrådet ender med at godkende genetableringen af den historiske allé på Batzkes bakke, så kan foreningen bag projektet gå videre med at søge fonde til at betale for arbejdet.

- Jeg tror, vi er kommet et langt skridt videre, og jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke skulle være en eller to fonde, som har lyst til at støtte, siger Dan Riise.

Dermed er en allé på Batzkes bakke rykket et skridt nærmere.

- Jeg synes, det er et fantastisk forslag at genoprette en 300 år gammel allé, som skal være der i 300 år fremover, siger Dan Riise.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har et ønske om 555.000 kroner til at anlægge erstatningsparkeringspladser og overdækkede cykelfaciliteter i 2023 i forbindelse med ABT-udvalgets budgetbidrag for 2023-2026.

relaterede artikler

P-pladser kan spænde ben for historisk allé 19. april 2021 kl. 04:55

Ny forening vil genskabe 300 år gammel allé på Batzkes Bakke 22. februar 2021 kl. 07:43

Nu får beboere parkeringslicenser på fyldte veje 16. oktober 2020 kl. 06:19