Hillerød Stadion bliver ikke ombygget til 1. divionsstadion, siger udvalgsformand Hanne Kirkegaard nu klart. I efteråret var FCK på besøg på Hillerød Stadion, og mange tilskuere fulgte kampen fra tribunen. Foto: Allan Nørregaard

Divionsstadion er nu lagt i graven

Hillerød Stadion skal udvikles, men det bliver ikke ombygget til 1. divionsstadion. Sådan lyder den klare melding fra Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Idræts- og Sundhedsudvalget.

- Vi kommer ikke til at lave et stadion til 42 millioner kroner. Vi har kigget hinanden i øjnene og er blevet enige om, at det vil være fuldstændig meningsløst at arbejde hen imod, når de faciliteter bliver skabt på anden vis, siger Hanne Kirkegaard.

Planerne om et 1. divisionsstadion på Selskovvej har mødt massiv kritik fra naboer i området, som ikke var begejstrede ved udsigten til 40 meter høje lysmaster, larm og trafikkaos. Det er dog ikke naboernes protester, der har givet stadionplanerne dødsstødet. Det er i stedet de nye planer om en stadionby i Favrholm, som Hillerød Kommune kort før jul præsenterede sammen med FC Nordsjælland. I Favrholm vil man nemlig skabe en hel stadionby med et stadion i superligastørrelse, som kan stå færdigbygget om fem år. I løbet af de næste årtier skal der desuden bygges 2500 boliger i forbindelse med stadion i et 95 hektar stort område, der har fået navnet Favrholm Stadionkvarter. Endelig er det planen, at FC Nordsjælland skal rykke teltpælene op i Farum og flytte ind i den nye bydel.

Men noget skal der ske på Hillerød Stadion, selvom det ikke bliver til et divionsstadion.

- Selvfølgelig har vi en forpligtigelse til både at renovere, men også udvikle stadion, så tingene ikke står i stampe. Og så er det rigtig interessante selvfølgelig, hvad Hillerød Stadion så skal udvikles til, siger Hanne Kirkegaard.

Kommunen har også sat gang i et lokalplanarbejde, der skal afklare, hvad kommunen overhovedet må lave på arealet, og som undersøger både miljøforhold og støj- og lysforhold.

- Det arbejde tager vi meget alvorligt, og vi forventer at få svar på lokalplanarbejdet i april, siger Hanne Kirkegaard.

Vigtigst er dog at få Hillerød Fodbold i tale, understreger Hanne Kirkegaard. Derfor har udvalget inviteret fodboldklubben til et møde, hvor fremtiden for Hillerød Stadion skal diskuteres.

- Vi vil gerne have deres blik på, hvor de ser sig selv de næste fire år. Skal vi have en ny plæne at spille på, skal vi have overdækning på den tribune, der allerede er på stadion, og skal vi have gjort noget ved toiletforholdene. Det er alt sammen åbne spørgsmål, og det vil vi gerne i dialog med Hillerød Fodbold om, siger Hanne Kirkegaard og tilføjer:

- Vi skal finde en løsning, som også er tilfredsstillende i et eller andet omfang for Hillerød Fodbold, for vi har stadig meget bredde, der spiller derude.

Ifølge udvalgsformanden er det vigtigt for udvalget ikke at træffe beslutninger uden Hillerød Fodbold.

- Vi vil ikke som udvalg beslutte, at nu laver vi lys der og der, hvis Hillerød Fodbold vil noget andet. Vi vil gerne høre, hvad de tænker, og vi ville aldrig lave noget, de ikke har interesse i. Prioriteringen fra deres side er selvfølgelig tungtvejende, siger Hanne Kirkegaard.

Og mens der tales udvikling, er der endnu et stort ubesvaret spørgsmål. Der er nemlig endnu ikke afsat penge til at udvikle Hillerød Stadion.

- Bagefter skal vi selvfølgelig arbejde for at skaffe pengene. Men det her giver os mulighed for at hugge det over i bider og tage det i nogle årlige rul, og så skulle det gerne ende med en fornuftig løsning for Hillerød Fodbold, siger Hanne Kirkegaard.