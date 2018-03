Se billedserie Vibekevej 9 er en bevaringsværdig ejendom fra 1920, tegnet af arkitekt og tømrermester N.P. Nielsen. Her boede engang grosserer Valdemar Jensen, som også ejede ejendommen Sønder Jernbanegade 25. Sønder Jernbanegade 25 bevares i projektet Hildis Have, men Vibekevej 9 skal rives ned. Foto: Allan Nørregaard

Disse historiske ejendomme er truet af nedrivning

Hillerød - 28. marts 2018 kl. 16:25 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af det store boligkompleks ved Hillerød Station, The Hill, har flere planer for Hillerød, og vil opføre endnu et byggeri på nabogrunden, boligprojektet Hildis Have.

Men for at få plads til de i alt frem nye punkthuse, skal en række ældre huse rives ned. Det drejer sig om ejendommene på Vibekevej 7, 7A, 9 og 11, og to af disse er bevaringsværdige.

Nummer 9 er en markant herskabsvilla fra 1930, og nummer 11 er et mindre murstenshus i klassicistisk stil opført i 1919, som har fungeret som kaffebrænderi. Begge ejendomme er vurderet som bevaringsværdige. Museum Nordsjælland betegner området som et unikt kulturhistorisk miljø fra 1920'erne, som kommunen burde bevare for eftertiden. Forvaltningen i Hillerød Kommune vurderer dog, at ejendommene på Vibekevej allerede lider under den omdannelse af området, der er i gang ved The Hill, og derfor vurderer forvaltningen, at ejendommene på nummer 9 og 11 kan rives ned.

Ejendommen Søndre Jernbanegade 25 er også omfattet af planerne. Den vil bygherren dog ikke rive ned, men renovere. Det skal også ske som en svanemærket renovering, og det bliver den første renovering af den slags, fremgår det af den såkaldte startredegørelse for projektet.

Politikerne i Hillerød Kommune skal i næste uge tage stilling til, om kommunen skal begynde at lave en lokalplan, der gør realiseringen af Hildis Have mulig.