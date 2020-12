Disse fire uddannelser rykker til byen

I dag skal man til København eller Næstved for at tage uddannnelsen til bygningskonstruktør, men når Københavns Erhvervs Akademi (KEA) åbner en afdeling i Hillerød bliver det nemmere for nordsjællandske unge at tage den eftertragtede uddannelse. Foto: Lasse Bo Wamsler

Grønt lys fra ministeriet til fire nye uddannelser i Hillerød.

Hillerød - 10. december 2020 kl. 19:54 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød får hele fire nye videregående uddannelser. Torsdag offentliggjorde uddannelses- og forskningsministeriet en liste over en lang række nye uddannelser, der netop er blevet godkendt, og dermed kan man snart blive bygningskonstruktør i Hillerød, hvis man ikke hellere vil kaste sig over en af tre andre nye uddannelser inden for erhvervsøkonomi hos en helt ny afdeling af Cphbusiness.

Den kommer til at ligge i Slotsarkaderne i lokaler, der tidligere har huset Fitness World. De er netop ved at blive ombygget til formålet og åbner i februar 2021.

- Det er vist den eneste uddannelsesinstitution, der ligger i et indkøbscenter. Det er en god placering for os, for det er centralt, nemt at komme til med toget og tæt på caféer og det byliv, som vores studerende gerne vil have, siger rektor på Cphbusiness, Ole Gram-Olesen.

Cphbusiness har i dag en afdeling på Peder Oxes Allé, hvor man kan læse til laborant, miljøteknolog og serviceøkonom. Cirka 100 studerende har deres daglige gang her. Cphbusiness har længe ønsket at udvide i Hillerød, og har været på udkig efter en ny lokation i Hillerød. Serviceøkonomuddannelsen flytter derfor efter nytår fra Peder Oxes Allé og ind i Slotsarkaderne sammen med de tre nye uddannelser, som er markedsføringsøkonom, financial controller og handelsøkonom.

Cphbusiness har desuden afdelinger i København, Lyngby og på Bornholm. Men det betyder meget, at man også kan tage uddannelserne i Hillerød, mener Ole Gram-Olesen, som også sidder i bestyrelsen i erhvervsforeningen C4.

- De små og mellemstore virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft, så vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde unge i Nordsjælland uddannelserne lokalt. Det betyder formentlig, at flere vil tage en videregående uddannelse, siger han.

Skal finde egnet sted Bygningskonstruktøruddannelsen tager syv semestre at gennemføre, og er en videreuddannelse inden for byggeri. Det er KEA, Københavns Erhvervsakademi, der vil tilbyde uddannelsen i Hillerød, og de forventer at optage 40 studerende pr. skoleår.

Skolen er ikke ret langt i planlægningen, og ved derfor ikke, hvor den skal ligge i Hillerød, eller hvornår de første studerende kan begynde.

- Vi er ikke så langt endnu med de konkrete planer, for vi har afventet, om vi fik lov at åbne. Så vi går i projektmode nu. Vi skal finde et godt sted at være, gerne tæt på offentlig transport, og så ligger det os meget på sinde, at vi får startet ud med et godt miljø rent indretningsmæssigt, så vi får en god start, siger rektor på KEA, Steen Kildesgaard.

Bygningskonstruktøruddannelsen på KEA er meget populær, og derfor oplagt at eksportere fra Nørrebro, hvor KEA i dag tilbyder uddannelsen, mener han.

- Det her er lidt et forsøg på at se, om vi kan tiltrække flere studerende ved at placere os i Hillerød. De mest mobile skal nok flytte til København for at tage en uddannelse. Men andelen af unge, som tager en videregående uddannelse, er ikke så høj omkring Hillerød og længere mod nordvest, siger Steen Kildesgaard og fortsætter:

- Undersøgelser viser, at hvis der ikke er noget lokalt, der tiltaler en, og langt til alternativet, er det slet ikke sikkert, at man kommer til at tage en uddannelse. Så vi tænker, at vi kan være med til at give de unge i Nordsjælland en ny mulighed. Der er en hel del virksomheder i byggebranchen i Hillerød, så der er gode lokale praktikvirksomheder, siger rektoren.

Går det godt med uddannelsen i Hillerød, vil KEA overveje at åbne endnu flere uddannelser i byen.

- Vi skal selvfølgelig søge om det og få lov til det, men hvis det går godt, kunne der godt være perspektiver i at åbne flere uddannelser, siger Steen Kildesgaard.

Fangarmene er ude Borgmester Kirsten Jensen (S), som selv er formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, kalder det en god ting, at Hillerød nu får fire nye videregående uddannelser.

- Der er godt, når vi får nye uddannelser til Hillerød. Vi har jo fangarmene ude, for vi vil gerne have videregående uddannelser i byen. Det er jo ikke kun til glæde for de unge fra Hillerød Kommune, men også for de unge fra resten af Nordsjælland, som har nemt ved at komme hertil, siger hun.

Kirsten Jensen har derfor længe ønsket, at KEA rykkede til Hillerød med deres uddannelse til bygningskonstruktør, som eksempelvis kan bygge ovenpå en håndværkeruddannelse.

- Det hænger godt sammen med erhvervsskolen i Hillerød, så kan man uddanne sig der, og måske senere læse videre, stadig i Hillerød. Og der er jo mange bygge- og anlægsopgaver i Hillerød, så det passer rigtig godt her, siger hun.

Der ligger også en længere dialog med Cphbusiness bag nyheden om de tre nye uddannelser i Hillerød.

- Jeg ser frem til, at vi kan tilbyde de unge i Nordsjælland et lokalt udbud af flere merkantile erhvervsakademiuddannelser. Det styrker i høj grad de unges mulighed for at gennemføre gode uddannelser her i Nordsjælland, siger borgmesteren.