Direktør er nervøs for Royal Stage

Carsten Larsen, direktør i Royal Stage, har endnu ikke noget overblik over de økonomiske konsekvenser, som coronavirus har for arenaen.

- Jeg er super nervøs for Royal Stage. Lige nu synes jeg, at jeg slet ikke kan overskue det. Det her er sådan en kæmpe omvæltning for alle, og det sætter nogle spor i alle, også på den måde vi kommer til at være sammen på i fremtiden, siger Carsten Larsen og fortsætter: