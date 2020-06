Digitalt borgermøde trak 30 seere til

Se billedserie Sådan så borgermødet om Dyremosegård ud hjemme i stuerne. Fra venstre ses Anders Hyllested Hansen fra HusCompagniet, Michael Mundt, der er planlægger i byplan i Hillerød Kommune, Dan Riise (V) formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og Hans Brigsted, sektionsleder for Klima, Natur og Byplan i Hillerød Kommune.

For første gang holdt Hillerød Kommune onsdag aften digitalt borgermøde om det planlagte boligbyggeri på en del af Dyremosegård.

Hillerød - 11. juni 2020

Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, måtte padle et par gange under onsdagens digitale borgermøde om lokalplanen for boligbyggeri ved Dyremosegård. I mangel af spørgsmål - og uden at kunne se, om der var flere på vej i det digitale chatsystem - måtte de fire værter for borgermødet finde på noget at tale om indbyrdes.

- Jeg er nødt til at bede jer derude om at stille nogle spørgsmål til os. Det kan være, at alle jubler, men man kunne også godt forestille sig, at der var nogle, der havde spørgsmål til det ene eller det andet. Hvis der ikke kommer spørgsmål, så bliver det en ensidet tale fra mig, og det er der ikke ret mange, der gider høre på, lød det blandt andet fra Dan Riise til de omkring 30 deltagere, der sad og fulgte med hjemme fra sofaen.

Men der kom også spørgsmål, som kommunen og bygherren HusCompagniet kunne bruge tiden på at besvare.

Stor interesse for huse Byplanlægger i Hillerød Kommune Mikael Mundt, indledte mødet med at fortælle om projektet, som har taget form, efter HusCompagniet sidste år købte en del af den kommunalt ejede jord ved Dyremosegård. Planen er, at der skal bygges parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse i området, og ifølge Anders Hyllested Hansen fra HusCompagniet er der allerede stor interesse for at få fingre i et af de kommende huse i Skævinge.

- Vi har faktisk noteret 175 navne på en interesseliste. Det var det sidste, jeg hørte, fortalte Anders Hyllested Hansen.

HusCompagniet planlægger at bygge i to etaper, og det hele afhænger af, hvor stor interesse der er for den første etape, forklarede Anders Hyllested Hansen.

- Når vi får solgt en pæn del af vores vestlige projekt, får vi lov af vores bestyrelse til at bruge penge på etape 2, sagde han.

I chatfunktionen, som sikrede muligheden for at stille spørgsmål under mødet, spurgte Carsten Toft-Hansen, om HusCompagniet kunne være interesseret i at købe mere jord og bygge videre med Dyremosegård.

- Hvis det første projekt bliver en succes, så tror jeg, vi vil være ret interesserede i at gå videre. Det er jo det, vi lever af, så hvis det går godt, så tror jeg, vi er sultne, lød svaret fra Anders Hyllested Hansen, der også måtte forholde sig til, om HusCompagniet kunne bygge huse i organiske former, da Tom Døllner i chatten kaldte grundplanen kedelig og efterlyste mere organiske former.

- Det er jo en illustrationsplan, men hvis man har store ambitioner om at bygge noget andet, kan man nok også godt det, sagde Anders Hyllested Hansen, inden byplanlægger Mikael Mundt indskød.

- Der er ikke noget til hinder for i lokalplanen, at man bygger rundt eller i andre organiske former.

Og det skulle HusCompagniet, der skal bygge alle husene på grundene, nok kunne klare.

- Jeg er ikke sikker på, vi har gjort det før, men mon ikke også, vi kan klare et rundt hus, forsikrede Anders Hyllested Hansen.

Trafik må vente Flere af spørgsmålene hjemme fra sofaerne centrerede også om trafikken omkring nybyggeriet. Men dette er ikke helt afklaret endnu, forklarede Dan Riise.

- Der er ikke taget stilling til, hvordan trafikken skal ende med at være derude. Der vil blive lavet en trafikanalyse, og når vi kommer med en lokalplan mere for den næste del, så vil der også komme forslag til, hvordan det trafikmæssigt skal løses. Det kan vi ikke svare på endnu, sagde han.

Carsten Toft-Hansen undrede sig dog over, hvorfor der ikke er taget stilling til det trafikale aspekt, når det ifølge ham var en klar opfordring på det første borgermøde om projektet, der blev afholdt i december.

- Den enkle forklaring på det er, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan arealerne nord for Dyremosegård skal udvikles, og det er afhængigt af, hvordan det skal realiseres, om det vil være fornuftigt at gøre det på den ene eller den anden måde, forklarede Hans Brigsted, sektionsleder for Klima, Natur og Byplan i Hillerød Kommune.

HusCompagniet kunne dog fortælle, at der kommer stiforbindelser gennem det område, de planlægger at bygge, og at det også er tanken at lave en stiforbindelse ind til Skævinge, når hele området ved Dyremosegård udvikles og bebygges.

Herefter tyndede det ud i spørgsmålene, og efter 54 minutter erklærede Dan Riise det første virtuelle borgermøde for slut.

- Det virker underligt at tale ind i en kameralinse og vide, at I sidder derhjemme og lytter med. Jeg synes, det er noget hyggeligere, når vi sidder i den samme sal. Men det er vilkårene nu, og nu må vi se, hvad vi kan bruge det til i fremtiden, sagde Dan Riise, inden han opfordrede til at indsende høringssvar inden den 17. juni, hvis man har pointer, man mener, skal med i overvejelserne.

Efter høringsperioden vil kommunen behandle høringssvarene og tage stilling til, om lokalplanen endeligt kan godkendes. Og det er også først her, HusCompagniets handel med Hillerød Kommune går endeligt igennem, da handlen er betinget af lokalplanens vedtagelse.