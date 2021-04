Rigtig mange hillerødborgere har lånt bøger og film online under coronanedlukningen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Digitale udlån fordoblet under corona-nedlukningen

Hillerød Bibliotekerne har oplevet en voldsom stigning i interessen for ebøger og onlinefilm

Hillerød - 21. april 2021 kl. 19:06 Kontakt redaktionen

Der har været rift om de digitale udlån på biblioteket under coronanedlukningen.

Faktisk har Hillerød Bibliotekerne udlånt næsten dobbelt så mange ebøger og lydbøger i januar til marts 2021, som de gjorde i samme periode i 2019, viser udlånstallene.

Tallet er steget fra 10.926 i 2019 til 19.260 i 2021, viser statistikken.

Flere film online Også de gratis film og serier på FilmStriben er blevet set mange flere gange af bibliotekets 11.170 aktive brugere end for to år siden: i 2019 lå antallet af udlån her på 2.595, mens det i år, to år senere, er mere fordoblet til 5.951.

Fald i fysiske udlån Til gengæld er antallet af fysiske udlån - ikke overraskende - faldet en hel del. I 2019 havde biblioteket i alt 78.992 fysiske udlån på de tre måneder, og det tal faldt til 39.669 her under nedlukningen i 2021.

Populære poser Under nedlukningen har Hillerød Bibliotekerne tilbudt poser, som både børnefamilier og voksne har kunnet få pakket og hente. Og det har været yderst populært, fortæller bibliotekschef Stine Have:

"Vi har oplevet en kæmpe efterspørgsel efter poserne, og i perioder har der været kø for at få pakket en pose. Så vi måtte faktisk hente ekstra bemanding ind for at nå det".

Siden nytår har biblioteket pakket i alt 220 poser med materialer til de læseglade brugere.

Book en bibliotekar Hillerød Bibliotekerne har også under coronanedlukningen etableret tilbuddet 'book en bibliotekar' for at understøtte studerende. Her har bibliotekarerne via telefonen hjulpet studerende med for eksempel at søge information, finde relevante kilde til opgaver eller bruge databaserne.

Biblioteket har haft 88 sessions over telefonen.



Udlån på Hillerød Bibliotekerne: Fysiske udlån:

Antal udlån januar-marts 2021: 39.669

Antal udlån januar-marts 2019: 78.992



Udlån af ebøger og lydbøger på eReolen:



Antal udlån januar-marts 2019: 10.926

Antal udlån januar-marts 2020: 13.922

Antal udlån januar-marts 2021: 19.260



Filmstriben:

Antal udlån januar-marts 2019: 2.595

Antal udlån januar-marts 2020: 4.531

Antal udlån januar-marts 2021: 5.951



Antal aktive brugere i 2021:

Aktive brugere: 11.170 (10.370 voksne og 800 børn)

