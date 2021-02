Dette vil nye ejere bygge i gammel biograf

Til efteråret rykker Nordisk Film ud af den gamle biografbygning på Nordre Jernbanegade i Hillerød, og som en del af aftalen med ejeren af Gallerierne, hvor Nordisk Film flytter ind, overtager Galleriernes ejer den gamle biograf.

Og nu fortæller direktør i Gallerierne Hillerød A/S, Tom Høeg, at selskabet vil lave biografen om til boliger. Selskabet har sendt en ansøgning til Hillerød Kommune om at få lavet en lokalplan for et projekt med op til 100 private studierelaterede boliger i biografbygningen. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for boliger. Ansøgningen er foreløbig sat på Hillerød Kommunes venteliste for lokalplaner som nummer 14, fremgår det af dagsorden til mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde i dag.