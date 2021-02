Der er mange ønsker for at bygge nyt i Hammersholt og Brødeskov. Forvaltningen anbefaler, at politikerne enten tager områderne med som perspektivarealer eller lader være. Det kan være med til at synliggøre, om der er politisk vilje til at gå videre med projekterne eller ej.Foto: Allan Nørregaard

Dette mener Hillerød Kommune om byggeri i idyllisk landskab

Ønskerne om at omdanne det åbne land mellem Hillerød og Allerød omkring Hammersholt og Brødeskov til boligområder har stået i kø forud for udarbejdelsen af den ny Kommuneplan 2021. Men ifølge det første forslag til en kommende kommuneplan skal de arealer, som de mange ideer omhandler, ikke tages med i Kommuneplan 2021, der forventes vedtaget i december i år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her