Vi har mange gode, faste kunder, der støtter op om butikken, fortæller Lene Wewer fra Søs Tre.

Detailhandlen er vendt stærkt tilbage efter nedlukningen

Hillerød - 26. juli 2021 kl. 07:10 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Efter måneder med coronanedlukning, hvor detailhandlen blødte, har butikkerne haft tid til at finde tilbage til normalen. Selvom nedlukningen ramte mange hårdt, medførte den også nye idéer og tiltag, der kunne hjælpe med at holde butikken oven vande. Og tiltagene hænger ved. Samtidig mærker butikkerne en ændret adfærd hos kunderne.

I Click Hillerød C. P. Foto i Slotsgade, der sælger kameraudstyr og fremkalder billeder, har ejer Lars Lindebjerg haft travlt.

- Vi har aldrig solgt så mange kameraer, som vi gør nu. Folk har fået mere fritid, og de har flere penge, de ikke ved, hvad de skal bruge på, fortæller han.

På butikkens hjemmeside besluttede Lars Lindebjerg sig under nedlukningen for, at der skulle flere produkter på de virtuelle hylder, og han indførte en 'click and collect'-ordning, så kunderne selv kunne vælge, om de ville hente i butikken eller få leveret til døren. Det gav pote.

- Med opskaleringen og click and collect har vi fået mere onlinesalg end nogensinde. Alt i alt nærmer vi os normalomsætningen, siger han.

Kunder ønsker liv Længere henne ad Slotsgade har Lene Wewer, indehaver af tøjbutikken Søs Tre, øget tilstedeværelsen på de sociale medier. Under nedlukningen reklamerede hun på Facebook og Instagram og solgte varer ud ad døren, og følgerne har hængt ved. Nu, hvor kunderne er vendt tilbage i gaden, mærker hun byens borgeres støtte til handelslivet.

- Folk har fået øjnene op for, hvor kedeligt her ville blive, hvis handlen kun foregik online. Selvfølgelig bevæger alting sig mod nettet. Det er en romantisk drøm at tro, det kan undgås. Men coronanedlukningen har virkelig gjort folk opmærksomme på, at det er vigtigt at bevare de små fysiske butikker, siger hun og fortsætter:

- Og nu ligger salget faktisk en smule højere end normalt.

Folk hyggehandler I Skoringens butik i Slotsgade mærker bestyrer Hanne Mannerup den samme adfærd blandt kunderne.

- Det er som om, folk er vågnet op her til sommer. Jeg tror, de har savnet at shoppe. Da vi var åbne i foråret kom folk mest, når de havde brug for noget, men nu kommer folk også bare for at kigge, siger hun.

Hanne Mannerup og Skoringen har også øget tilstedeværelsen på de sociale medier under nedlukningen med ugentlige videoer, når der kommer nye varer i butikken, ligesom de har indført en 'click and collect'-ordning, der hænger ved.

Også liv i centret Nogle blev ramt mere af nedlukningen end andre. Indendørs shoppingcentre, herunder Slotsarkaderne, som huser flere end 60 butikker, har været underlagt flere restriktioner, men også her er kunderne kommet stærkt igen.

- Indekstallene ser gode ud. Vi har flere igennem centret end tidligere år, hvor der ikke har været corona og nedlukning, oplyser marketingkoordinator Sille Holm, der dog ikke kan oplyse, om salget også ligger over tidligere års niveau.