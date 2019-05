De seks folketingskandidater deltager lige nu i vælgermøde i FrederiksborgCentret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det vil kandidaterne gøre for Nordsjælland

Hillerød - 13. maj 2019 kl. 20:22 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks nordsjællandske folketingskandidater fremlægger lige nu deres visioner for Nordsjælland på Frederiksborg Amts Avis' vælgermøde i FrederiksborgCentret i Hillerød. Og drømmene for Nordsjælland spænder over alt fra nærpoliti, motorveje, bedre sundhedsvæsen, fokus på klimaet til lavere boligskatter.

Således lagde Dansk Folkepartis kandidat Morten Messerschmidt ud med at ønske nærpolitistationerne tilbage.

- Vi skal have nærpolitiet tilbage. Da jeg voksede op Frederikssund, var der nærpolitistationer i nærmest hver kommune. Vi var glade for, at vi vidste, hvem der passede. Den umiddelbare nærhed til politiet er forsvundet, og det er jeg meget bekymret for. Af de 600 betjente, vi nu engang har sat i søen til at blive uddannet, skal vi også have vores del til Nordsjælland, sagde Morten Messerschmidt.

Mette Abildgaard (K) satte fokus på boligskatter, og Konservatives ønske om at holde boligskatternede ned.

- Jeg kæmper for den tryghed, der ligger i, at boligskatterne ikke får lov at eksplodere, sagde Mette Abildgaard og fortsatte:

- Jeg var i Birkerød, hvor en mand råbte til mig over hækken: »Jeg har købt det her hus for 2,5 millioner kroner, og nu har jeg snart ikke råd til at bo her længere.« Han var mekaniker og hans kone skolelærer. Min holdning er, at når man har haft råd til at købe et hus, så skal man også have råd til at blive boende i det. Vi har som de eneste fremlagt en skatteplan, der prioriterer 13 milliarder kroner til at lette boligskatten. Min vision for Nordsjælland er, at der også fortsat kan bo skolelærere og mekanikere. Men det kan der kun, hvis vi får gjort noget ved boligskatterne.

For Venstre-kandidaten og Innovationsminister Sophie Løhde er det vigtigt, at Nordsjælland får både Frederikssund og Hillerødmotorvejen.

- Vi skal sørge for at få motorveje derhen, hvor navne tilsiger, de burde gå hen - nemlig til Frederikssund og Hillerød, sagde Sophie Løhde og fremhævede, at det også vil være medvirkende til at fastholde arbejdspladser i Nordsjælland:

- Nordsjælland skal fortsat være et sted, hvor man kan bo og arbejde. Vi har rigtig mange virksomheder beliggende i Nordsjælland, og vi har også mange specialiserede, højteknologiske virksomheder, som vi høj grad kan være stolte af. Det er en vigtig forudsætning, at motorvejen går hele vejen til Frederikssund og Hillerød, for at de virksomheder vil blive liggende.

Nick Hækkerup (S) listede både klima, flere hænder i sundhedsvæsnet og tilbagetrækning som sine mærkesager:

- Hvordan sikrer vi, at vores klimaaftryk på jorden kommer ned, så vi ikke belaster verden mere end det, som er bæredygtig i forhold til fremtiden. Vi skal have flere hænder i sundhedsvæsnet, og så skal vi have en værdig tilbagetrækning og se på, hvordan den tredje alder være, sagde Nick Hækkerup, inden han varslede et opgør med »grådigheden i den finansielle sektor«.

For Martin Lidegaard (R) er det vigtigste, at der ikke skæres mere på uddannelsesområdet, gjorde han klart.

- Min vision er, at alle børn og unge i vores landsdel kan vokse op under trygge vilkår med den omsorg og de ressourcer, der skal til, for at de kan udfolde deres potentiale. Der er blevet skåret for hårdt på daginstitutioner, skoler og uddannelser. Vi bliver nødt til at gøre noget ved uddannelser, for det kan ikke fortsætte.

Trine Torp (SF) talte både varmt for børnene og klimaet og for, at Nordsjælland skal være sit eget centrum.

- Nordsjælland skal ikke bare være en del af Greater Copenhagen. Vi skal have et centrum i Nordsjælland - Nordsjælland skal blive sit eget centrum. Om 12 år vil jeg i Frederiksborg Amts Avis læse historierne om, at man har reduceret pendleriet markant, fordi der er kommet flere lokale arbejdspladser, fordi man har satset på stærke uddannelser, at man er begyndt producere kvalitetsfødevarer, at man er blevet foregangs landsdel, når det handler om at sikre rent drikkevand og endnu mere sammenhængende og vildere natur. Nordsjælland skal ikke bare være en landsdel, hvor man pendler til Købenahvn for at gå på arbejde eller uddannelse, sagde Trine Torp.

