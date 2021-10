Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Smykkeworkshop og ny lektie- og netværkscafe

Et nyt initiativ hedder Lektie- og netværkscafeen, hvor elever på alle uddannelsesniveauer og af alle etniciteter kan få hjælp til lektierne i fag som dansk, engelsk, fysik, matematik og samfundsfag samt få trænet det danske sprog og samfundsforståelse.

Cafeen bliver drevet af frivillige med forskellige baggrunde og med erfaringer for tidligere aktiviteter i frivilligcentret.

En smykkeworkshop bliver det første af i alt ti workshops for voksne over 21 år, der har oplevet ensomhed eller isolation under corona-nedlukningen.

Desuden byder ugen på to foredrag, når Naturhistorisk Forening sætter fokus på bænkebidere, og Danske Slægtsforskere hører om plejebørn og fattigvæsen.

Mandag 4. oktober

09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong.

10.00-11.30: Foreningen for Mindful Living: Mindful Yoga

10.15-15.45 FOF: Kursus i billedkunst.

12.00-14.00; Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Lukket for nye deltagere, men der oprettes venteliste.

14.00- 16.30 Hillerød Bibliotek: Læsekreds

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 5. oktober

09.30-14.00: 1.000 nye fællesskaber: Smykkeworkshop

Workshop for voksne over 21 år, der har oplevet ensomhed/isolation under corona-nedlukningen.

09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding på et mindre hold for seniorer. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te. Der er plads til, at flere kan deltage.

12.00-13.30: Foreningen for Mindful Living: Holistisk fitness

13.00-16.30: Lektie- og netværkscafe

Hjælp til lektier og studier til alle fra 15 år uanset etnisk baggrund. Vi hjælper med fag som dansk, samfundsfag, matematik, engelsk og fysik. Vi taler om stort og småt og træner det danske sprog og samfundsforståelse over en kop kaffe eller te.

14.00-15.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00-19.30: Træning for børn og unge i alderen 6-16 år

19.30-20.00: Træning for seniorer

Herefter spilles der partier.

19.30-21.30: Naturhistorisk Forening: Foredrag om bænkebidere

Ven cand.scient i zoologi og forfatter Lars Thomas. Entré for ikke-medlemmer.

Onsdag 6. oktober

09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

10.00-12.30: It-cafe: Rådgivning og hjælp

Ældre Sagen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød samarbejder om en it-café. It-frivillige vil onsdage i lige uger hjælpe med små og store problemer på it-området. Det gælder pc’er, tablets og mobiltelefoner samt tilsvarende Apple-versioner. Ingen spørgsmål er forkerte, og store problemer for brugerne er måske bare små for hjælperne. Alle er velkomne.

11.00-12.30: Tai Chi chuan: Bevægelse for alle

Tai Chi chuan er et gammelt kinesisk kampsystem, som med sine langsomme, kontrollerede bevægelser styrker balance, koncentration og koordination. Ved kontinuerlig udøvelse har Tai chi en særdeles gavnlig indflydelse på helbredet – fysisk såvel som meltalt.

19.00-21.00: Bipolargruppen

Selvhjælpsgruppe under DepressionsForeningen udveksler erfaringer og bliver klogere på sig selv.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 7. oktober

09.30-11.00 Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre over 65 år. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs på græsset ved Frivilligcenter Hillerød. (I tilfælde af dårligt vejr går vi indendørs.)

10.20-12.00: FOF: Spansk sprogkursus

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op.

19.00-21.00: Angstforeningen

Selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes. Del tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

19.00-21.00: Sathya Sai Baba: Studiekreds

Vi studerer Sai Babas taler og åndelige litteratur.

19.00-21.00: Danske Slægtsforskere: Foredrag

Plejebørn og fattigvæsen ved cand. mag. Michael Dupont, Rigsarkivet. Medlemsarrangement kun for medlemmer.

19.00-21.00: Hillerød Skakklub: Skakcafé med forskellige temaer.

19.00-21.00: ADHD-foreningen: Café for voksne med ADHD

Cafeen er et frirum, hvor du kan tale med ligestillede og få støtte til de udfordringer, du oplever i hverdagen. Der vil først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der åben café med kaffe, te og småkager. Åben for medlemmer og interesserede.

Fredag 8. oktober

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

13.30-15.30: Alzheimerforeningen: Gotvedgymnastik

Pårørende og efterlevende til mennesker med demens kan deltage i Gotvedgymnastik og efterfølgende nyde hyggeligt samvær og erfaringsudveksling med kaffe/te.





Lørdag 9. oktober

10.00-14.00: SF Hillerød

Mød kandidaterne til kommunalvalget.

17.00 -19.00: CA (Cocaine Anonymous)

Selvhjælpsgruppe for misbrugere, der er eller vil være stoffri. Interesserede møder bare op.

Søndag 10. oktober

15.30-16.30: Foreningen for Mindful Living: Klangmeditation

Få en super oplevelse, giv dig selv en times indre ro med klange og vibrationer fra klangskåle.

16.15-18.30: Sathya Sai Baba: Sang