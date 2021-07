Frivilligcenter Hillerøds danner rammen om et tre-dages arrangement, hvor børn i alderen 12-14 år kan spille rollespil. Foto: Hillerød Kommunes katalog over sommerferieaktiviteter i 2021. Arkivfoto

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Rollespil i ferien

Frivilligcentrets sekretariat holder ferie hele juli og åbner igen 2. august. Det betyder, at brugerne ikke kan nyde gavn af den service, som ansatte og frivillige yder i det daglige. Men nogle foreninger og grupper har fortsat aktiviteter i juli.

Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland arrangerer rollespil over tre dage for børn med autisme i alderen 12-14 år fordelt på to hold hhv. formiddag og eftermiddag. Spillet foregår som brætspil og henvender sig både til øvede og begyndere

Mandag 5. juli

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Onsdag 7. juli

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Torsdag 8. juli

12.00-13.00 Exitcirklen: Information om gruppeforløb

Få information om samtalegrupper for tidligere og aktuelt voldsramte kvinder. Grupperne faciliteres af gruppeterapeut Mette Thyghøj i samarbejde med en frivillig facilitator. Grupperne foregår hver uge, 2 timer pr. uge, i et forløb på 13 gange.

18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Mandag 12. juli

09.00-13.00: Rollespil for børn med autisme (hold 1)

14.00-18.00: Rollespil for børn med autisme (hold 2)

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Tirsdag 13. juli

09.00-13.00: Rollespil for børn med autisme (hold 1)

14.00-18.00: Rollespil for børn med autisme (hold 2)

Onsdag 14. juli

09.00-13.00: Rollespil for børn med autisme (hold 1)

14.00-18.00: Rollespil for børn med autisme (hold 2)

19.00-21.00: Bipolargruppen

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Torsdag 15. juli

18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Lørdag 17. juli

12.00-15.00: Repair Café Hillerød

Har du en gammel håndmixer, der er i stykker, et upålideligt strygejern, en lynlås, der driller, eller en kjole, hvor sømmen er skredet, og tænker du på at kassere disse ting? Så tøv en kende. Repair Café Hillerød kan hjælpe dig. En flok handykvinder og -mænd står klar med symaskine og skruetrækker til at hjælpe med at reparere dine sager. Interesserede møder bare op.

Mandag 19. juli

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Onsdag 21. juli

19.00-21.30: OCD-foreningen

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Torsdag 22. juli

18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Mandag 26. juli

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Onsdag 28. juli

19.00-21.00: Bipolargruppen

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Torsdag 29. juli

18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Søndag 1. august

10.00-14.00: Danske Slægtsforskere: DNA i slægtsforskningen

Studiegruppe