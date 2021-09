Frivilligcenter Hillerød inviterer til Plantemarked, hvor der er mulighed for at erhverve eller komme af med planter. Arkivfoto

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Plantemarked på plænen

Frivilligcenter Hillerød, Haveselskabet Nordsjælland og Hillerød Bibliotekerne arrangerer havemarked på plænen ved frivilligcentret og biblioteket.

Her kan man købe, sælge eller planter og haveting samt møde og få inspiration af andre havefolk. Alle er velkomne - undtagen ukrudt og snegle.

Frivilligcentret afslutter sit tredages kursus i ledelse af trivselsgrupper for børn og unge, og foreningerne SF og Danske Slægtsforskere holder henholdsvis stormøde og generalforsamling.



Program Frivilligcenter Hillerød, uge 37:



Mandag 13. september

09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong.

10.00-11.30: Foreningen for Mindful Living: Mindful Yoga.

10.15-15.45: FOF: Kursus i billedkunst.

11.00-14.00: Slægtsforskningsgruppen i frivilligcentret: Åben gruppe

En åben gruppe med interesse for slægtsforskning. Nybegyndere såvel som erfarne slægtsforskere er velkomne. I gruppen hjælper vi hinanden med at komme i gang, deler gode råd og inspiration m.v. Vi bruger også internettet i forbindelse med slægtsforskning.

12.00-14.00: Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Der oprettes venteliste.

13.00-15.00: Læsekreds Q-11: Læsegruppe

Alle interesserede er velkomne.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 14. september

09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding på et mindre hold for seniorer. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te. Der er plads til, at flere kan deltage.

12.00-13.30: Foreningen for Mindful Living: Holistisk fitness.

14.00-15.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for søskende til børn med særlige udfordringer. En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00-19.30 Træning for børn og unge i alderen 6-16 år

19.30-20.00 Træning for seniorer

Herefter spilles der partier

18.30-21.15: Danske Slægtsforskere: Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling med efterfølgende foredrag v/næstformand i Danske Slægtsforskere Danmark Per Andersen, som ser på, hvordan myter opstår og hvordan du undersøges.

19.00-22.30: SF: Storkredsmøde.

Onsdag 15. september

09.30-13.00: Klatmalerne: Malergruppe

En netværksgruppe, som maler i atelieret.

11.00-12.30: Tai Chi chuan: Kampsystem

Tai Chi chuan er et gammelt kinesisk kampsystem, som med sine langsomme, kontrollerede bevægelser styrker balance, koncentration og koordination.

17.00-19.00:Trivselsgruppe for søskende til børn med særlige udfordringer

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.00-21.00: Angstforeningen: Selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes

Del dine tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 16. september

09.30-11.00: Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre over 65 år. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen Fri-hjul I er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs (indendørs hvis vejret er dårligt) på græsset ved Frivilligcenter Hillerød. Sammen skaber vi et socialt fællesskab med plads til snak, hygge og deling af tips og tricks. Vi hjælper og inspirerer hinanden, så vær med hvis du mangler ideer til dit næste projekt, er stødt på problemer i en opskrift, er nybegynder og mangler vejledning eller bare vil nørkle sammen med andre. Alle er velkomne uanset niveau, og man møder bare op uden tilmelding.

10.20-12.00: FOF: Spansk sprogkursus

Der undervises af Albena Radeva.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Tilmelding ikke nødvendig.

15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op.

19.00-21.00: Hillerød Skakklub: Skakcafé med forskellige temaer

Fredag 17. september

09.00-15.00: Kursus i ledelse af trivselsgrupper for børn og unge

Kurset henvender sig til nuværende og kommende igangsættere inden for selvhjælp. Det strækker sig over tre dage. På andendagen indføres principper om børns udvikling og børnesamtalen.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen Fri-hjul II er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Ældre Sagen – ”Bliv forfatter i dit eget værksted”

Der vil være et emne, man skal skrive om fra gang til gang.

10.00-12.00: Fibromyalgi- & Smerteforeningen: Netværksmøde

Lokalgruppe i Hillerød holder møde en gang om måneden. Foreningen hed tidligere Dansk Fibromyalgi-forening.

Lørdag 18. september

09.00-15.00: Kursus i ledelse af trivselsgrupper for børn og unge

Kurset henvender sig til nuværende og kommende igangsættere inden for selvhjælp. Det strækker sig over tre dage. På tredjedagen fokuseres på et praktiske arbejde med trivselsgrupper og gives eksempler på konkrete forløb.

11.00-14.00: Plantemarked i Kulturhaven

Vær med til havehygge med Haveselskabet Nordsjælland, Hillerød Bibliotekerne og Frivilligcenter Hillerød. Køb, salg og bytte. Giv dine overskydende planter og haveting et nyt hjem. Mød andre havefolk og kom hjem med spændende planter og ny inspiration. Vi indbyder også andre foreninger og grupper, der har interesse i havesagen til at være med. Alle er velkomne - undtagen ukrudt og snegle.

11.00-15.00: Repair Café Hillerød

Har du en gammel håndmixer, der er i stykker, et upålideligt strygejern, en lynlås, der driller, eller en kjole, hvor sømmen er skredet, og tænker du på at kassere disse ting? Så tøv en kende. Repair Café Hillerød kan hjælpe dig. En flok handykvinder og -mænd står klar med symaskine og skruetrækker til at hjælpe med at reparere dine sager. Interesserede møder bare op.



Søndag 19. september

10.00-14.00: Danske Slægtsforskere: DNA i slægtsforskningen

Studiegruppe.